Selon la note de présentation du projet de loi de finances pour 2022, le budget accordé aux secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique s’élève à 77,4 milliards de dirhams. Explications.

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales et de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 du système éducatif marocain​, le projet de loi de finances 2022 consacrera un total de 77,4 milliards de dirhams aux secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Ainsi, 17.000 postes seront créés au bénéfice des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), dont 15.000 pour le seul recrutement des enseignants et 2.000 postes budgétaires, pour le recrutement des members du personnel d’appui pédagogique et administratif actifs dans les établissements scolaires.

Le PLF prévoit aussi de renforcer la formation initiale, de façon continue, des acteurs éducatifs. Un montant de 500 millions de dirhams sera alloué à cette fin.

Quant aux infrastructures et aux équipements des Centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF), ainsi qu'aux centres annexes de formation, ceux-ci seront également remis à niveau. Pour ce faire, une enveloppe de 350 millions de dirhams est prévue.

Par ailleurs, un montant de 1,9 milliard de dirhams sera mobilisé dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du programme de généralisation du préscolaire. De plus, une enveloppe de 250 millions de dirhams sera allouée à l'accompagnement du développement des crèches pour les enfants de moins de 4 ans.

En ce qui concerne le nombre total des infrastructures scolaires dans le Royaume, la note de présentation du PLF 2022 indique que 230 nouveaux établissements, dont 30 écoles communautaires et 43 internats, seront construits. Une enveloppe budgétaire de 2,3 milliards de dirhams sera allouée à cet effet.

Sont également prévues dans le prochain budget de l'Etat, une remise à niveau des infrastructures et des équipements scolaires, via un effort budgétaire de l'ordre de 2,56 milliards de dirhams, ainsi que la poursuite des efforts à l'appui social (à raison de 1,5 milliards de dirhams), afin de lutter contre l'abandon scolaire, via notamment une revalorisation des internats et des cantines scolaires existantes.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le PLF 2022 prévoit de poursuivre l'effort d'investissement déjà engagé, en ce qui concerne l'augmentation de l'offre universitaire dans l'ensemble des régions du Royaume. De nouvelles dépenses seront mobilisées, afin de mener à bien les travaux de construction de nouveaux projets, dont 6 écoles supérieures de l'éducation et de la formation (à Agadir, Beni Mellal, El Jadida, Settat, Oujda et Kénitra).

Le budget de l'Etat pour 2022 prévoit aussi de poursuivre le programme de remise à niveau, de réhabilitation et d'équipement de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, dont les Ecoles normales supérieures de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Tétouan et Meknès et l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia.

Quant à la recherche scientifique et l'innovation, le PLF 2022 prévoit plusieurs actions, dont la révision d'une stratégie nationale de R&D, le financement et l’appui aux travaux de recherche et l’encouragement à l'excellence.

Enfin, parmi les autres chantiers que prévoit le PLF 2022, une révision du cahier des normes pédagogiques nationales du cycle doctoral, une revalorisation des infrastructures de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi que celle des différents partenariats de coopération nationale et internationale pour les travaux de recherche scientifique et technologique, afin de consolider les efforts du Maroc avec les pays euro-méditerranéens et les pays du continent en la matière.