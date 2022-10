© Copyright : DR

Le ministère de l’Intérieur a adressé une circulaire aux walis et gouverneurs comportant une batterie de mesures relatives à la rationalisation de la consommation de lélectricité dans les réseaux d’éclairage et des bâtiments publics. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 31 octobre, que le ministère appelle ces responsables à prendre toutes le mesures adéquates pour encourager la consommation responsable de l’énergie et la gestion optimale de l’éclairage public et des bâtiments afin de réduire la consommation de 20 à 30%.

Pour ce faire, le ministère préconise le contrôle des horaires de l’éclairage public, la réduction de la puissance de luminosité des ampoules et leur activation partielle dans les zones résidentielles à partir de 23 Heures tout en veillant à ce que cela ne se répercute pas sur la sécurité des habitants et la sécurité publique. La circulaire appelle, en outre, à baisser l’éclairage public à l’entrée des villes et dans les principales artères en l’alternant dans le cas où le lampadaire comprend un éclairage de deux côtés. L’appel à la réduction de la consommation de l’électricité concerne aussi les jardins et parcs publics ainsi que les terrains de proximité et les espaces de loisirs.

Le quotidien Assabah souligne que le ministère appelle, par ailleurs, les collectivités locales à éteindre et à débrancher les appareils à la fin de la journée excepté ceux ayant un emploi particulier. Il faut, ajoute la même source, éteindre les lumières qui ne sont pas nécessaires et les ampoules qui ne sont pas utilisées dans les lieux communs comme les escaliers, les toilettes et les parkings en utilisant les minuteries électriques. La circulaire préconise, par ailleurs, de réduire les points lumineux et de tirer profit de la lumière naturelle autant que possible.

Elle encourage également l’utilisation des ampoules économiques et la gestion optimale de l’éclairage extérieur et décoratif des bâtiments et des monuments historiques. Il faut, ajoute la même source, éviter l’utilisation de la climatisation et du chauffage sauf en cas d’absolue nécessité. Enfin, le ministère de l’Intérieur a exigé des collectivités locales de faire un suivi régulier de l’évolution de la consommation d’électricité et d’établir des rapports trimestriels.