Kiosque360. Une notaire exerçant à Berrechid aurait mis la main sur un pactole de plus d’un milliard de centimes appartenant à ses clients. Ayant disparu des radars depuis quelque temps, elle fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt national.

La police judiciaire de Berrechid est actuellement mobilisée, selon des informations rapportées par le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 1er octobre, en vue de retrouver la trace qui la conduirait à arrêter une notaire, présumée avoir fui de cette ville où elle a ouvert son bureau, emportant avec elle plus de 10 millions de dirhams, appartenant en totalité à certains de ses clients.

Les autorités judiciaires ont ainsi émis un mandat d’arrêt sur tout le territoire national afin de l’appréhender, après avoir constaté sa disparition de la ville, parallèlement aux nombreuses plaintes déposées contre elle au niveau du parquet général pour détournement de biens d’autrui.

Al Akhbar précise également que le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Berrechid a reçu les plaintes d’une dizaine de personnes ayant en commun d’avoir signé des contrats de vente et d’achat, et remis qui des chèques, qui de l’argent en liquide à déposer sur le compte officiel de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Mais après avoir initié le suivi de leurs transactions, les plaignants ont eu des difficultés à renouer le contact avec la notaire, avant de finir par comprendre qu’elle avait disparu dans la nature.



Les plus chanceux de ses clients avaient réussi à se faire signer des chèques, mais sans provision. Malgré les allers-retours à son bureau ou sa recherche dans les cafés ou chez ses parents et amis, ces clients lésés n’ont pu retrouver la trace de la notaire.

Al Akhbar ajoute que selon certaines rumeurs, la notaire aurait déjà quitté le Maroc vers une destination inconnue, ce que dément la police judiciaire, précisant que rien ne prouve sa sortie du territoire national où elle reste activement recherchée.