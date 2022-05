© Copyright : Said Kadry / Le360

A Tanger, plusieurs familles, à la veille de Aïd Al-Fitr, se sont rendus dans les boutiques de prêt-à-porter pour acheter des vêtements neufs. A Casabarata, il y a même foule, et les magasins sont très fréquentés. Un vrai soulagement pour les commerçants des petites boutiques de ce quartier escarpé du vieux Tanger. Ambiance.

Des rues animées, des commerces remplis… A Casabarata, Tanger a des airs de fête avant l'heure, celle de l'Aïd, ce qui redonne le sourire aux commerçants, mais aussi aux clients, très satisfaits par les vêtements qui leur sont proposés. Dans ce marché, il y en a pour tous les prix, avec tout un éventail de possibilités de se vêtir de neuf pour cette occasion spéciale.

Malgré la hausse des prix, la coutume sera donc respectée à Tanger, et les enfants auront droit à des habits et des chaussures neufs pour Aïd Al-Fitr. Quelle que soit leur catégorie sociale, les Tangérois ne se sont donc pas privés du bonheur d'étrenner des habits neufs pour cette fête et restent attachés à cet usage.

D’autres marchés et grands magasins de Tanger, dont à Al Horria, rue Ras Al Musalla, rue Fès, Béni Mekada, entre autres, les commerçants offrent là aussi un large choix de vêtements à des prix abordables.

Ensembles aux couleurs assorties, couleurs chatoyantes, différentes coupes, différentes qualités... Il y a de tout, pour tous les âges et toutes les bourses.