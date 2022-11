Des drones pour faciliter le quotidien des agriculteurs

Un drone agricole.

© Copyright : le360

VidéoLe recours à l’agriculture digitale et de précision a plusieurs avantages. Par exemple, les drones agricoles permettent de traiter les cultures et parcelles beaucoup plus rapidement. Ils réduisent également le coût de traitement et l’énergie.

Les drones agricoles permettent de réduire considérablement le temps de traitement et d'obtenir un meilleur rendement. Cette technologie s’adapte aux cultures maraîchères et aux arbres fruitiers, explique Ayoub El Omrani, technicien de drones agricoles, interrogé par Le360 en marge de la 11ème édition du Salon international des dattes à Erfoud. Les drones agricoles peuvent réaliser plusieurs tâches, telles que la pollinisation, les traitements phytosanitaires, l’application des engrais foliaires, ou encore la lombriculture, poursuit El Omrani, précisant que le prix du traitement d’un hectare oscille entre 250 à 300 dirhams. Agritech: le Groupe Crédit Agricole du Maroc et la start-up Sowit s'allient pour accompagner les agriculteurs «Le réservoir du drone a une capacité de 30 litres. Pour traiter un hectare, nous avons besoin de 20 litres. Ce traitement s'effectue sur une durée qui oscille entre 8 et 10 minutes. Si le climat est propice, un drone peut traiter jusqu’à 50 hectares par jour», ajoute-t-il. Le technicien détaille, par ailleurs, les nombreux avantages des drones agricoles: «Ils réduisent la consommation en eau. Nous utilisons seulement 20 litres d'eau pour traiter tout un hectare. De plus, le drone permet une rapidité dans l’exécution des travaux, alors que les méthodes traditionnelles prennent beaucoup de temps.»

Par Fatima Zahra El Aouni et Khadija Sebbar