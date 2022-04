© Copyright : DR

Kiosque360. Pour faire face au boycott des dattes algériennes, certains grossistes et intermédiaires les ont réemballées dans des paquets estampillés d’origine tunisienne ou marocaine. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Des courtiers et des professionnels de produits alimentaires ont, depuis le début du ramadan, trempé dans l’arnaque en procédant au reconditionnement de tonnes de dattes algériennes dans des dépôts clandestins. Une opération qui vise à contourner le boycott de ces dattes par les consommateurs marocains pour des raisons sanitaires. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 8 avril, que plusieurs marques de dattes algériennes réemballées dans des paquets, sans spécification de leur origine, sont revendues sur les marchés.

D’autres fraudeurs ont reconditionné ces dattes dans des paquets estampillés d’origine tunisienne ou marocaine tout en réduisant leur prix pour attirer les consommateurs. Une source autorisée indique que le boycott des dattes algériennes est bien suivi dans les souks de la plupart des villes. C’est la crainte que ces dattes périment ou se détériorent qui a poussé certains grossistes à les réemballer dans de nouveaux paquets dans des dépôts clandestins situés dans les zones périphériques.

Le quotidien Assabah rapporte que la même source souligne que la plupart des vendeurs exploitent la méconnaissance des citoyens sur les variétés de dattes pour les arnaquer. Des professionnels du secteur mettent en garde, toutefois, contre la dangerosité de réseaux d’intermédiaires qui écoulent des dattes algériennes «falsifiées» dans des entrepôts clandestins. Sauf que des rapports ont émis des doutes sur leur qualité allant jusqu’à affirmer qu’elles contiennent des produits chimiques cancérigènes.

D’ailleurs, plusieurs pays ont déconseillé ces dattes à leur population et ont appelé à les boycotter et à se contenter des produits locaux. Mais malgré ces mises en garde, les dattes algériennes sont toujours écoulées, sous différentes formes, sur les marchés nationaux. D’autant plus que de grands importateurs ont lancé une campagne de publicité sur les réseaux sociaux pour inciter les clients à les acheter et récuser catégoriquement les rapports qui indiquent que les dattes algériennes sont altérées.