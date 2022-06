© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Dans le cadre du Plan global de coopération militaire et en préparation à l’exercice «African Lion 2022», le cycle académique des formations au titre de l’exercice de cette année a été lancé ce lundi 6 juin 2022 au profit des personnels des FAR et multinationaux.

Cette activité, programmée ponctuellement au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, en marge de l’exercice «African Lion», concernera cette année des formations dans les domaines ayant trait au déroulement des manœuvres opérationnelles, entre autres, la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Promulguées par des instructeurs militaires des FAR, des Etats-Unis d’Amérique et des autres pays partenaires internationaux, ces formations visent à développer l’interopérabilité entre les forces, l’échange des expertises et expériences dans divers domaines ainsi que la préparation aux fonctions liées à la planification au sein des Centres Opérationnels constitués à l’occasion de l’exécution de l’exercice «African Lion», ajoute le communiqué.

La 18e édition de l’exercice «African Lion» organisée par les FAR et les Forces Armées américaines connaîtra la participation de représentants de 18 pays partenaires, en plus d’observateurs militaires en provenance d’une trentaine de pays africains et internationaux.

Les manœuvres de l’exercice seront conduites du 20 juin au 1er juillet 2022 dans les régions de Kénitra, Agadir, Tan Tan, Taroudant et Mahbès, conclut le communiqué.