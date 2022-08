© Copyright : Le360

Nombreux sont les habitants de Dakhla qui disent apprécier, cet été, de pouvoir investir les parcs de la ville, afin de se ressourcer et de respirer de l’air frais. Témoignages.

Situés à Dakhla, les parcs La Plaza et Regency ont été récemment ouverts au public, au grand bonheur des habitants, qui les trouvent attractifs pour prendre l'air et se promener. Sans oublier les fontaines qui embellissent cette ville appelée la perle du Sud.

Approchés par Le360, plusieurs habitants ne cachent pas leur joie de voir ces parcs accessibles à tout à chacun, estimant qu’ils offrent une véritable bouffée d'oxygène.

Les personnes interrogées ont également dit espérer voir plus de zones de promenade et de repos inaugurées prochainement et ont insisté sur l'importance de les garder propres. Ils ont aussi indiqué que ces espaces de détente sont voués à devenir des lieux de rendez-vous privilégiés pour les familles.

A noter que ces espaces ont été équipés d’un parc de caméras de surveillance pour lutter contre tout type de délinquance.