La cybercriminalité et les crimes financiers, ainsi que le blanchiment d’argent et le faux-monnayage, sont érigés parmi les priorités de la Direction générale de la sûreté nationale. En chiffres, et du 1er janvier 2015 au 10 mai 2022, voici le nombre des affaires traitées et des personnes interpellées dans ce registre.

Le 66e anniversaire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), célébré ce lundi 16 mai 2022, est également l’occasion de revenir sur ces crimes d’un genre nouveau et dont la menace se fait de plus en plus importante. Nommons les crimes liés aux nouvelles technologies, mais aussi économiques et financiers.

Du 1er janvier 2015 au 10 mai 2022, la DGSN a traité 24.542 affaires liées aux nouvelles technologies. Ce sont ainsi 7.368 individus, dont 81 ressortissants étrangers, qui ont été interpellés. Au cours de la même période, 2.810 affaires de sextorsion ont été traitées et 2.333 personnes présentées devant la justice pour un total de 3.097 victimes (1.947 Marocains et 1.150 étrangers).

En matière de lutte contre les crimes économiques et financiers, la DGSN a enregistré 49.374 affaires (escroqueries, détournements, spoliations immobilières, faux et usage de faux, corruption, abus de pouvoir…). A cela s’ajoute la contrebande en tous genres. Certains dossiers ont d’ailleurs suscité une large médiatisation et l’adhésion de l’opinion publique.

Parmi les coups de filet à grands retentissements, on notera celui ayant intéressé en 2020 des établissements servant des boissons alcoolisées de contrebande dans plusieurs villes et ayant abouti à la saisie de 1,2 million de bouteilles et l’arrestation de 65 personnes.

Une autre opération, concernant cette fois 23 cafés abritant des paris sportifs non autorisés à Fès, a eu le même impact favorable et s’est soldée par l’interpellation de 10 gérants desdits établissements.

Au cours de la même période, quelque 1.140 affaires de blanchiment d’argent ont été traitées. De même que 2.405 affaires de faux-monnayage et d’utilisation frauduleuse de moyens de paiement (respectivement 1.801 et 604 affaires). Plus de 20.000 faux billets en dirhams et 7.166 en devises ont ainsi été saisis. Et pas moins de 1.216 personnes ont été présentées devant la justice.