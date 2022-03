Des réfugiés se rassemblent pour prendre un bus du poste frontière de Medyka à Przemysl, dans l'est de la Pologne, le 28 février 2022.

© Copyright : Wojtek RADWANSKI / AFP

Le nombre des Marocains, qui ont quitté l’Ukraine via les postes-frontières, s’élevait mardi 1er mars 2022, à 13h00, à 2.030 personnes, apprend-on auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Appelé à évoluer, ce nombre de 2.030 Marocains est réparti entre la Pologne (835 personnes), la Roumanie (549 personnes), la Hongrie (346 personnes) et la Slovaquie (300 personnes), précise la même source.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir les Marocains et à leur fournir l’aide nécessaire dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine.