Le Maroc s’apprête à recevoir un nouveau lot de 1.5 million de doses du vaccin anti-Covid-19 développé par Pfizer, de la part des Etats-Unis.

Le Maroc attend, dans les prochaines semaines, une nouvelle livraison de 1.5 millions de doses du vaccin américain développé par Pfizer, a indiqué hier, jeudi 21 janvier 2022, l’ambassade des Etats-Unis sur Facebook.

L’Ambassade des Etats-Unis à Rabat confirme aussi dans ce post que l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a fait don au Maroc de sept congélateurs à ultra-basse température, qui serviront à la conservation en toute sécurité de vaccins anti-Covid-19 dans le Royaume.

Ces congélateurs, fournis par l'USAID en coordination avec l'Unicef, peuvent stocker plus de deux millions de doses de vaccins, ce qui représente un total de 45% du stockage des chaînes de froid du Maroc.

Ces dons viennent s’ajouter à l’investissement du gouvernement américain qui, depuis le début de la pandémie au Maroc, a contribué à hauteur de 20 millions de dollars dans la gestion de la crise sanitaire au Royaume.

Par ailleurs, l’ambassade précise dans ce même post, que les Etats-Unis sont les plus grands donateurs au monde du programme mondial Covax. Une initiative qui a pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays.

En octobre dernier, le Maroc a ainsi reçu plus de 850.000 doses du vaccin Pfizer grâce à cette contribution américaine, ainsi que plus de 300.000 doses du vaccin Johnson & Johnson, plus tôt au cours de l'année 2021.