Désormais, plusieurs quartiers de Mohammedia seront soumis à des mesures restrictives exceptionnelles face à l’augmentation du nombre de contaminations au Covid-19. Telle est la décision prise par les autorités dans le cadre de la gestion de la situation épidémiologique de la ville, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 30 septembre.

Le prolongement de l’état d’urgence est prévu jusqu’au 5 octobre prochain et concerne en particulier Hay Al Houria dans la commune de Mohamedia et Dyar Al Alia, dans la commune de Beni Khlaf.

Selon la commission de contrôle, la décision prise par les autorités vise à mieux juguler l’évolution de la pandémie. En effet, le suivi au quotidien de la situation épidémiologique au niveau de la province de Mohammedia laisse présager une détérioration de la situation, avec près de 300 cas enregistrés en une semaine.

A en croire le journal, le prolongement de l’état d’urgence s’est traduit, sur le terrain, par une série de mesures restrictives visant à mieux contrôler la situation épidémiologique dans les semaines à venir. Dans le lot des mesures classiques adoptées: l'interdiction des rassemblements dans les lieux et espaces publics et la fermeture des commerces, snacks, restaurants et grandes surfaces à 22h.

En plus d’interdire l’accès à la ville, les autorités locales ont imposé des restrictions de déplacement intramuros, rapporte le quotidien arabophone. Par ailleurs, la capacité maximale des transports (bus et taxis) en commun a été réduite de 50%.

Ceci dit, dans une tentative de rassurer les citoyens, les autorités indiquent avoir sécurisé la chaîne d’approvisionnement des matières de première nécessité et rappellent l’obligation de respecter les mesures préventives pour lutter contre la propagation du virus.