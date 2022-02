© Copyright : DR

Grâce à une bonne couverture vaccinale contre le Covid-19 au Maroc, la population au Maroc figure parmi celle des pays les moins susceptibles de générer des variants. Les explications du docteur Tayeb Hamdi, qui contre par des faits scientifiquement établis la désinformation qui circule à ce propos sur les réseaux sociaux.

Selon Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé, la probabilité de l’émergence de nouveaux variants du Covid-19 au Maroc dans le contexte épidémiologique actuel est très réduit.

Dans un texte reçu par Le360, ce docteur en médecine, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 depuis l'apparition du virus au Maroc, écrit ainsi que «contrairement à ce que véhiculent certaines fausses infomations sur les réseaux sociaux et qui prétendent que nous nous attendons à ce que de nouveaux variants émergent dans notre pays dans les semaines à venir, les données scientifiques confirment tout à fait le contraire».

Selon le Dr Hamdi, «en raison du taux élevé de vaccination, grâce au grand succès de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, et grâce au contrôle et à la maîtrise de la propagation du virus, la probabilité de l’émergence de nouveau variants dans ce contexte épidémiologique maîtrisé reste très réduit, et beaucoup moins que dans les pays qui connaissent une large propagation du virus et de faibles taux de vaccination».

Tayeb Hamdi explique aussi que les mutations du virus sont fortement liées à la propagation et à la reproduction du virus, ce qui signifie que plus le virus se propage, plus il est probable que des mutations apparaissent.

«C’est ainsi qu’on a noté l’émergence de nouveaux variants dans les pays moins vaccinés et une forte propagation virale: en Grande-Bretagne avant le début de la vaccination, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud à deux reprises», explique ce médecin chercheur en politiques et systèmes de santé.

Au Maroc, les deux tiers de la population générale sont vaccinés contre le Covid-19, et plus de 80% de la population cible âgée de 12 ans et plus a déjà reçu au moins deux doses. Plus de cinq millions et demi de personnes ont quant à elles reçu une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Selon le Dr Tayeb Hamdi, la vaccination complète, large et rapide de l'ensemble de la population-cible, de même que le respect des gestes barrières, individuellement et collectivement, restent les meilleurs moyens de protéger l'ensemble de la société, mais aussi la meilleure manière de réduire le risque de l'émergence de nouvelles mutations du virus.