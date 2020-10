© Copyright : DR

Les habitants d’Al Hoceïma seront soumis à un couvre-feu nocturne de 21h à 6h du matin, à compter du dimanche 1er novembre. Les membres d'une même famille vivant sous le même toit qu’une personne infectée par le coronavirus seront soumis à une quarantaine stricte de 14 jours.

Face à la recrudescence des cas de contaminations au Covid-19, une réunion d’urgence s’est tenue ce vendredi 30 octobre à la préfecture d’Al Hoceïma, au cours de laquelle un couvre-feu nocturne a été imposé aux habitants de la ville de 21h à 6h. Ce couvre-feu sera effectif à partir du dimanche 1er novembre.

Pour se déplacer de (et vers) la préfecture d’Al Hoceïma, il faudra nécessairement présenter une autorisation de déplacement délivrée par les autorités compétentes.

Les autorités de la ville ont également décidé d'interdire les retransmissions télévisées dans les cafés et restaurants, et de fermer les parcs publics, les salles de sport et les terrains de jeux de proximité.

En outre, les membres d'une même famille vivant sous le même toit qu’une personne infectée par le coronavirus seront placés en quarantaine pour une période 14 jours. L'organisation de funérailles est interdite, ainsi que les rassemblements familiaux de toutes sortes. Les autorités locales ont enfin exhorté l'ensemble des institutions à adopter le travail à distance, dans la mesure du possible.