Kiosque360. Le secteur des soins a été particulièrement touché par la pandémie, notamment ces derniers temps, à cause de la contagiosité exceptionnelle du variant Omicron. Ce qui a provoqué un énorme déficit en ressources humaines au niveau de certaines structures sanitaires. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Les professionnels de la santé luttent toujours, en première ligne et à leurs risques et périls, contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Sous pression et plus exposés au risque de contamination, ces professionnels du secteur des soins sont de plus en plus nombreux à être testés positifs et placés en isolement pendant une période de 10 jours. 50 à 70% du personnel soignant serait contaminé par la nouvelle souche de Covid-19, Omicron.

Ceci a eu des répercussions négatives sur le fonctionnement du système des hôpitaux et des unités de prise en charge des patients contaminés, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 27 janvier. «Le nombre de contaminations parmi le personnel soignant oscille entre 5 et 10 cas dans certains services du centre hospitalier universitaire CHU Ibn Rochd de Casablanca», a fait savoir le professeur Houcine Barrou, chef du service de réanimation au CHU Ibn Rochd.

Et de préciser que cela a provoqué un énorme déficit en ressources humaines au niveau de certaines structures sanitaires, auquel s’ajoute le problème de la fatigue et de l’épuisement. Autant dire que le système sanitaire est en sous-effectifs à cause de la vague Omicron. Et, avec l’augmentation du nombre de cas ces derniers temps, les différentes équipes médicales, fortement sollicitées, se sont retrouvées soumises une forte pression, font remarquer les sources du journal.

Le secteur des soins, rappelle le quotidien, a été particulièrement touché par la pandémie du nouveau coronavirus et des dizaines de professionnels ont trouvé la mort sur le front. Le nombre de contaminations dans leurs rangs dépasse les 6.000 cas, de la première contamination au nouveau coronavirus à l’apparition du variant Omicron, ce qui représente 20% à l’échelle nationale. Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, ajoute enfin le quotidien, avait estimé le besoin actuel en ressources humaines nécessaires au fonctionnement optimal du système de santé à pas moins de 97.000 cadres médicaux et paramédicaux. Et de préciser que le Maroc a besoin d’au moins 25 années pour rattraper ce retard. Un constat qui interpelle à plus d’un titre.