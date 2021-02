© Copyright : DR

Les autorités marocaines viennent de mettre la barre un peu plus haut en fixant un nouvel objectif, apprend Le360 de sources sûres. Tous les moyens seront ainsi mobilisés pour atteindre 500.000 vaccinations par jour.

Décidément, en matière de gestion de gestion de la crise sanitaire et de déroulement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, le Maroc ne cesse de surprendre la communauté internationale.



Figurant déjà au top 10 des pays ayant vacciné le plus de personnes au monde, le Royaume n’est visiblement pas prêt à céder sa place et veut encore frapper fort en fixant un nouvel objectif. Celui de presque doubler sa capacité de vaccination pour atteindre rapidement le seuil de 500.000 doses administrées par jour.

© Copyright : DR

Les différents acteurs impliqués dans la campagne, tous ministères confondus (Santé, Intérieur, etc) sont ainsi appelés à redoubler d’efforts pour faire monter progressivement la cadence et atteindre ce nouvel objectif.

Covid-19: la campagne de vaccination marocaine hautement saluée par les ambassadeurs à la CEA-ONU

"500.000 vaccins par jour est un objectif à notre portée", nous confie ce responsable au ministère de la Santé, rappelant l’énorme dispositif logistique mis en place par le Maroc dans le cadre de cette campagne de vaccination (plus de 3.000 centres de vaccination, points mobiles, vaccination à domicile, mobilisation des professionnels de santé, des moqaddems et des pachas, inscriptions en ligne ou via SMS gratuit, plateforme liqahcorona).

Le dernier bilan du ministère de la Santé, arrêté hier mercredi 24 février 2021 à 18h00, fait état de 2,9 millions de Marocains vaccinés. En termes de doses administrées, le pic a été atteint le lundi 15 février dernier avec 318.552 vaccinations.