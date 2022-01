Covid-19: le Maroc devrait-il rouvrir ses frontières avant le 31 janvier?

Choix Oui Non Sans avis Oui 90% 90% Non 9% 9% Sans avis 1% 1%

Alors que certains pays reconsidèrent actuellement le Covid-19 comme une endémie et non comme une pandémie, et compte tenu de la faible létalité du variant Omicron ainsi que du nombre réduit de cas nécessitant une hospitalisation, le Maroc devrait-il selon vous rouvrir ses frontières avant le 31 janvier?