A l'intérieur d'un centre de vaccination à Tanger, où les personnes âgées de plus de 75 ans, catégorie prioritaire de la population, ont reçu leur première injection d'un vaccin anti-Covid-19.

Le Maroc conserve toujours son rang parmi les dix pays qui ont, à ce jour, le plus vacciné leur population contre le Covid-19.

Selon les données du site spécialisé Our World in Data, arrêtées à hier, samedi 27 février 2021, le Maroc figure au sixième rang du classement mondial des pays les plus avancés dans leur campagne de vaccination.

Avec un score de 0,44 doses quotidiennes pour 100 personnes, le Maroc fait mieux que la Turquie (8e), l’Espagne (10e), l’Italie (13e), l’Allemagne (14e), la France (15e) ou le Canada (16e).

Au sommet du classement figure Israël avec un score de 1,29 doses pour 100 personnes, suivi des Emirats Arabes Unis (0,67 dose) et le Royaume-Uni (0,55 dose).

Au Maroc, le dernier bilan du ministère de la Santé, arrêté hier samedi 27 février à 18h00, fait état de plus de 3,4 millions de Marocains vaccinés. En termes de doses administrées, un pic a été atteint au lundi 15 février dernier, avec 318.552 vaccinations effectuées.

Comme indiqué dans un précédent article, les autorités marocaines comptent presque doubler la capacité de vaccination nationale pour atteindre rapidement le seuil de 500.000 doses administrées par jour.