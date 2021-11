© Copyright : Wikipédia

Bonne nouvelle pour les Marocains qui veulent voyager au Canada. A compter du 30 novembre 2021, ce pays va autoriser l'entrée des voyageurs complètement vaccinés avec Sinopharm, sérum majoritairement utilisé dans le Royaume.

Le Canada élargira, à partir du mardi 30 novembre 2021, sa liste de vaccins anti-Covid-19 acceptés. A l'heure actuelle, ce pays n'accepte que les voyageurs ayant été vaccinés par Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Les voyageurs, explique Transport Canada (ministère des Transports) sur son site officiel, doivent télécharger leur preuve de vaccination en anglais ou en français dans ArriveCAN lorsqu’ils voyagent au Canada.

Par ailleurs, les personnes entièrement vaccinées, ayant le droit d’entrer au Canada, qui quittent le pays et y reviennent dans les 72 heures suivant leur départ seront exemptées, dès le 30 novembre 2021, de l’obligation de fournir un résultat négatif de PCR avant leur entrée.

Toutefois, cette exemption ne s’appliquera qu’aux voyages en provenance du Canada faits par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, qui sont entièrement vaccinés et qui quittent le pays et y reviennent, par voie aérienne ou terrestre, en moins de 72 heures, et qui peuvent le démontrer, indique Transport Canada.

Cette exemption est également accordée aux enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui voyagent avec un parent, un beau-parent, un gardien ou un tuteur entièrement vacciné (sauf s’il présente une contre-indication) et ayant le droit d’entrer au Canada.

Pour les personnes entièrement vaccinées qui ont le droit d’entrer au Canada et qui voyagent par voie aérienne, la période de 72 heures s’échelonne de l’heure de départ initialement prévue pour leur vol en partance du Canada à l’heure de départ prévue pour leur vol de retour au Canada.