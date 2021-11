© Copyright : Adil Gadrouz-Le360

Le comité interministériel de gestion des voyages internationaux a mis à jour la liste des pays A et B ainsi que les dispositions sanitaires pour les voyages internationaux. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès ce jeudi 18 novembre 2021.

Suite à la dégradation de la situation épidémiologique dans plusieurs pays et régions du monde, le comité interministériel de gestion des voyages internationaux a actualisé le dispositif sanitaire relatif aux voyages internationaux, en vue de réduire les risques d'une reprise épidémique sur le territoire national, annonce le département de la Santé.

Voici donc le nouveau protocole sanitaire

Les voyageurs en provenance des deux listes doivent remplir une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord de l’aéronef ou du navire).

Pour télécharger la fiche sanitaire du passager pour les voyages par voie aérienne, cliquez ici.

Pour télécharger la fiche sanitaire du passager pour les voyages par voie maritime, cliquez ici.

Cette fiche contient notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national.

Par ailleurs, le comité interministériel de gestion des voyages internationaux prévoit également un double contrôle de la température, systématique à l’arrivée et un contrôle aléatoire par test antigénique rapide à l’arrivée.

Les voyageurs sont aussi tenus de respecter les mesures de précaution en vigueur au Maroc, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation physique et l’hygiène des mains.

Concernant les voyageurs qui arrivent en provenance de la liste A, ils doivent présenter un certificat attestant qu’ils sont complètement vaccinés contre le Covid-19. Quant à ceux en provenance de la liste B, ils sont tenus de présenter un certificat attestant qu’ils sont complètement vaccinés et un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement).

En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée, les Marocains et les étrangers résidant au Maroc testés positifs seront pris en charge par une structure sanitaire, avec confinement de 10 jours selon le protocole sanitaire en vigueur. Tout autre passager testé positif à l’arrivée ne sera pas autorisé à accéder au territoire national.

Soulignons que les enfants âgés de moins de 6 ans sont dispensés de la PCR de dépistage.

Listes A et B

La liste des pays qui figurent dans les listes A et B ont été également actualisés. Un seul pays a été retiré de la liste B. Il s’agit de l’Espagne qui a été ajoutée à la liste A.

Voici donc les deux listes qui entreront en vigueur dès ce jeudi 18 novembre à 00h00

Liste A (pour télécharger le document, cliquez ici).

© Copyright : Ministère de la Santé

Liste B (pour télécharger le document, cliquez ici).

© Copyright : Ministère de la Santé

Le comité interministériel de gestion des voyages internationaux est composé du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du ministère du Transport et de la Logistique et du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale et solidaire.