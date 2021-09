© Copyright : DR

Kiosque360. Avec la stabilisation de la situation épidémiologique et l’état d’avancement de la campagne nationale de vaccination, tout porte à croire que l'allégement des mesures restrictives est imminent. Une décision que le comité de pilotage devrait bientôt entériner.

Vers un retour progressif à la normalité ? Réuni ce lundi 27 septembre, le Comité scientifique et technique préconise l’allégement des mesures restrictives mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Cet allégement est conditionné, selon le comité, par l’extension du pass vaccinal, à l’amélioration de la situation épidémiologique au Royaume et l’état d’avancement de la campagne nationale de vaccination.

Dans sa livraison du 29 septembre, Al Ahdath Al Maghribia relève ainsi que les réunions se poursuivent, tant le débat n’est pas encore tranché sur les autres mesures concernant l’accès aux espaces ouverts et la détermination d’un nouveau couvre-feu. Autre mesure discutée lors de ces réunions: la libre circulation le soir pour les personnes vaccinées munies d’un pass sanitaire.



Selon les sources du quotidien, la situation épidémiologique au Royaume n’était pas le seul frein face à l’allégement souhaité des mesures restrictives contre la propagation du Covid-19. L’état d’avancement de la campagne nationale de vaccination freinait, lui aussi, cet allégement des mesures restrictives. Aujourd’hui, le Maroc peut se targuer de vacciner 74% de la population à une seule dose et 62% pour les deux doses.



C’est donc dans ce contexte que le Comité scientifique et technique recommande d’autoriser l’organisation des groupements et des activités dans les espaces fermés, ainsi que les événements dans les espaces ouverts sans préconiser un nombre limité de personnes. Seule condition soulignée par le Comité scientifique et technique: le pass sanitaire. l’obligation d’avoir une autorisation des autorités locales lorsque l’événement ou l’espace, public ou privé, accueille des personnes qui ne sont pas munies de pass sanitaire.



Parmi les recommandations, l’ouverture des théâtres, des salles de cinéma, des centres culturels, les bibliothèques et les musées. A cela s’ajoutent également les salles de sport, les hammams et les piscines. Le Comité scientifique et technique recommande la reprise des fêtes de mariages et le retour des supporters dans les stades, toujours avec la même condition relative à l’extension du pass sanitaire.