Kiosque360. La covid-19 continue de tuer les professionnels de la santé. Le syndicat des médecins du secteur privé a annoncé le décès, en moins d’une semaine, de six médecins dont la plupart exercent dans la région de Casablanca-Settat.

Les professionnels de la santé continuent à payer un lourd tribut en affrontant avec courage la pandémie du covid-19. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week end, qu’en l’espace d’une semaine, six médecins libéraux sont décédés des suites du coronavirus. Le syndicat national des médecins du secteur privé (SNMSL) a souligné que la moitié de ces médecins exerçaient dans la région Casablanca-Settat.

La SNMSL indique qu’il s’agit de Mohamed Saïd El Cohen (généraliste à Casablanca), Brahim Afarroukh (ophtalmologue à Settat), Amal Bouslimi (généraliste à Casablanca), Drissi Amraoui (généraliste à Rabat), Mohamed Ghailane (pneumologue à Ait Melloul), Mahjoub Flifli (orthopédiste à Youssoufia) et Abdelmadjid Boudali (orthopédiste à Fès). Ces décès surviennent à quelques jours du début de la campagne de vaccination. Une campagne qui va cibler en premier lieu les professionnels de la santé qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre la pandémie.



Le quotidien Al Massae rapporte, par ailleurs, que les plaintes des citoyens contre l’inéffiacité des mesures prises par le ministère de la Santé pour la prise en charge des malades du Covid-19 ne cessent de se démultiplier. A tel point qu’une parlementaire du PJD a adressé une question au ministre de la Santé dans laquelle elle fait état de l’augmentation des cas de décès chez les patients atteints du coronavirus ayant été sous traitement. La députée islamiste a souligné que de nombreuses familles des personnes infectées par le coronavirus dans la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima se plaignent de la hausse alarmante des cas de décès à l’hôpital Duc de Tovar.



La parlementaire rappelle le drame de la coupure de l'alimentation d'oxygène qui a coûté la vie à 9 patients atteints du Covid-19. Les familles des malades imputent ces tragédies à l’absence de soins, la négligence, le manque de communication et la non-administration des médicaments aux patients hospitalisés atteints de maladies chroniques comme l’insuline pour les diabétiques. La parlementaire islamiste a interrogé le ministre de la Santé sur la véracité de ces accusations et sur les véritables causes de la multiplication des décès dans les pavillons dédiés à la covid-19.