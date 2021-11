© Copyright : Ministère de la Santé

Au cours de la semaine écoulée, allant du 22 au 28 novembre 2021, une tendance à la hausse (augmentation de 16,07%) des nouveaux cas hebdomadaires a été observée, avec 809 cas déclarés. En parallèle, 13 décès ont été recensés, soit une diminution de 27,78% par rapport à la semaine précédente.

Sollicité par Le360, le Dr Mouad Merabet, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, signale que le Maroc a connu une augmentation des nouvelles infections au cours de la semaine dernière (passant ainsi de 697 cas, du 15 au 21 novembre, à 809 cas, du 22 au 28 novembre, soit une hausse de 16,07%), et ce, après une tendance à la baisse observée depuis 15 semaines.

D’après le coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, ce léger rebond épidémique, à prendre avec prudence, était attendu, compte tenu du relâchement des gestes barrières qui s’est généralisé.

Ce responsable rappelle ainsi qu'il est encore trop tôt pour arrêter d'appliquer ces gestes, qui sont toujours nécessaires pour lutter contre le Covid-19, ses variants, mais également les infections respiratoires saisonnières.

Par ailleurs, le Dr Mouad Merabet indique que le nombre de tests de dépistage du Covid-19 a, lui aussi, fortement augmenté. Ainsi, 79.844 tests ont été réalisés entre le 22 et le 28 novembre, contre 73.115 tests effectués une semaine auparavant (15-21 novembre), soit une hausse de 9,20%. En ce qui concerne les décès recensés, ils sont passés de 18 à 13 cas, soit une baisse de 27,78%. "La population devient de plus en plus couverte contre les formes graves de la maladie", explique cet expert.

Quant au fameux R0, qui correspond au taux estimé de reproduction du virus, soit le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine, il est de 1,05 (+/- 0,04). "C’est pour la première fois depuis plusieurs semaines que ce taux dépasse 1. Face à un risque d'un regain de l'épidémie avec le retour de l'hiver, le relâchement des gestes barrières et l’apparition des nouveaux variants, il est important de rester vigilant", avertit le coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet lance un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.

Voici, avec des graphiques, comment la situation sanitaire a évolué au cours des deux dernières semaines: