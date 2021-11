© Copyright : Mehdi Heurteloup / Le360

Face à la flambée de la pandémie dans le monde et suite à l'apparition du variant Omicron, classé "préoccupant" par l’OMS puisqu’il présente "un risque très élevé", le Maroc a suspendu tous les vols de passagers à sa destination pour deux semaines. Se dirige-t-on vers un nouveau tour de vis sanitaire? Le point avec un expert.

Avec une incidence de 24 heures de 0,2/100.000 habitants, un taux de positivité de 0,6%, un taux de létalité de 1,6% et un taux d’occupation des lits de réanimation de 1,94%, les chiffres de l'épidémie poursuivent leur baisse au moment où le nombre de cas et de décès liés au Covid-19 a augmenté, à l’échelle mondiale, depuis plus d’un mois, et qu’un nouveau variant a été détecté.

Sollicité par Le360, le Pr Saïd Moutawakil, médecin, anesthésiste-réanimateur et membre du Comité scientifique de suivi du Covid-19, a souligné que "pour l’instant, sur le plan épidémiologique, la situation est plus que stable au Maroc, compte tenu du nombre de cas recensés au quotidien". D’après lui, "tous les indicateurs épidémiologiques sont au beau fixe".

Afin de contrer la propagation du nouveau variant, le Maroc a décidé de suspendre, dès ce lundi 29 novembre 2021, pour deux semaines, tous les vols de passagers à sa destination.

Cette mesure vise, selon ce membre du Comité scientifique de suivi du Covid-19, à préserver les acquis réalisés par le Royaume dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens. "C’est une mesure restrictive très importante qui pourra nous protéger, un certain temps, du risque que pourrait représenter ce nouveau variant. Mais, en cas de propagation de ce variant au Maroc, puisque l’évolution de l’épidémie est volatile, les autorités seront obligées de durcir dans le futur les mesures restrictives. Les citoyens doivent donc s’engager dans la campagne de vaccination", a-t-il indiqué.

Le Pr Saïd Moutawakil s’inquiète ainsi de la baisse du rythme de vaccination, seul remède qui permet de lutter contre la pandémie du Covid-19, et regrette qu’uniquement 2.316 doses de vaccins ont été injectées hier, dimanche 28 novembre 2021 (D1: 340, D2: 1.399 et D3: 577). Il rappelle que le Maroc ne dispose que de 5.500 lits de réanimation et que 4,5 millions de citoyens restent à vacciner.

Il appelle ainsi au respect rigoureux des mesures barrières, d’hygiène et de distanciation physique, qui permettent de prévenir à la fois le Covid-19 et les infections respiratoires virales courantes en cette période, notamment la grippe saisonnière, tout en insistant sur l'importance de la vaccination.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère de la Santé a relevé hier, dimanche 28 novembre 2021, que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.410.199, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.632.769, alors que 1.641.746 personnes ont eu trois doses.

Quelque 84 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et 102 guérisons ont été également recensés. Ce nouveau bilan porte à 949.732 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 931.985, soit un taux de guérison de 98,1%.

Les cas sévères ou critiques ont atteint 2 au cours des dernières 24 heures, portant leur total à 102, dont 5 placés sous intubation.