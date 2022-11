Des flocons de vaccins et un lot de tests rapides de diagnostic du Covid-19 (photo d'illustration).

Les cas de contamination au Covid-19 repartent légèrement à la hausse. Rien que durant la semaine allant du samedi 29 octobre au vendredi 4 novembre 2022, 327 cas ont été enregistrés, contre 186 la semaine d'avant (22-28 octobre), soit une hausse de 75,8%. L'épidémie connaîtrait-elle une recrudescence au Maroc? Eléments de réponse.

Une légère augmentation des cas positifs au Covid-19 a été constatée cette semaine au Maroc. Néanmoins, la situation épidémiologique reste stable et les indicateurs sont toujours au vert. En effet, cette hausse ne se traduit pas par une flambée des hospitalisations. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, seulement 2 cas sont pris en charge pour covidose grave, et le taux de létalité s’élève à 1,3% et celui de positivité à 1,9%.

Contacté par Le360, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la protection sociale, Mouad Mrabet, a indiqué que cette hausse des cas était attendue.

Cependant, «on ne peut pas parler d’une nouvelle vague avec les chiffres actuels. Nous allons suivre de près les indicateurs épidémiologiques», assure l'expert, qui relève que les données du consortium national de veille génomique montrent que le BA.5 est le variant circulant au Maroc avec ses sous-variants.

Dr Mrabet lance un nouvel appel à tous à se faire vacciner, ne manquant pas de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.

De son côté, Jaâfar Heikel, professeur d'épidémiologie et spécialiste des maladies infectieuses, signale le recours des personnes présentant des symptômes à l'automédication, et le nombre faible des tests de diagnostic effectués par jours, lesquels ne permettent pas d’avoir un aperçu clair sur la situation épidémiologique.

Il appelle aussi les personnes présentant des symptômes de Covid-19 à se faire tester, et en cas de positivité avérée, à s’isoler et à respecter les mesures barrières, notamment en cette période marquée par une augmentation mécanique du nombre de cas d'infections respiratoires virales.

Pour les sujets à risque, il est important de se faire vacciner, en recevant les deux doses et le booster et aussi en se faisant vacciner contre la grippe saisonnière, conclut-il.