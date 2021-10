© Copyright : Ministère de la Santé

Pour la septième semaine consécutive, la situation sanitaire continue à s’améliorer au Maroc. Les décès ont diminué de 33% et les nouveaux cas graves ont chuté de 41% par rapport à la période allant du 20 au 26 septembre 2021. Explications.

Les principaux indicateurs épidémiologiques affichent des données encourageantes: une diminution du nombre quotidien de contaminations, du nombre de cas critiques et de décès, indique, rassurant, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, le Dr Mouad Mrabet, dans une publication sur LinkedIn.

"La situation épidémiologique s'améliore de plus en plus. La phase descendante continue, sans mauvaise surprise, depuis 7 semaines. La campagne électorale et les élections du mois dernier se sont déroulées globalement avec respect des mesures restrictives et préventives. Les exceptions qu'on a vu sur certaines vidéos, restent des exceptions; car sinon, une résurgence des cas serait certainement observée même discrète. Bravo!", indique le Dr Mouad Mrabet.

"Reste maintenant à réussir le défi de la rentrée scolaire, mais aussi la levée des restrictions en vigueur depuis quelques jours", ajoute-t-il.

S’agissant le taux de reproduction du SARS-CoV-2, qui désigne le nombre moyen d'individus qu'une personne contaminée infecte tant qu'elle est contagieuse, à la date du 3 octobre 2021, il est de 0.84. Ce taux, qui reste inférieur à 1, signifie que l’agent pathogène infectera moins d’une personne en moyenne par cas.

"La donnée la plus marquante ces deux dernières semaines c'est que le nombre de malades qui ont quitté les services des soins intensifs et de la réanimation après amélioration de leurs états de santé, est supérieur aux nouvelles admissions dans les mêmes services. La balance en réanimation était rouge pendant 17 semaines consécutives. Notre pays reste toujours au niveau orange avec 4 régions niveau vert, 7 régions niveau orange et une seule région niveau rouge", détaille le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé.

Le Dr Mouad Mrabet lance donc un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.

A titre de rappel, un total de 504 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et de 813 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures.

Ce nouveau bilan des cas positifs porte à 935.332 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 909.711, soit un taux de guérison de 97,3%. Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.339 (létalité 1,5%), avec 24 nouveaux morts.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 22.758.556, alors que celui des personnes complètement vaccinées s’élève désormais à 19.263.530.