Les services de santé des Forces armées royales (FAR) se sont énormément mobilisés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, dès l'apparition du virus. Voici en quelques chiffres, une partie de leur apport.

La contribution des services de santé des FAR a été concluante dans la lutte contre le Covid-19 au Maroc, dès l’apparition du virus, début mars 2020.

Selon des documents accompagnant le projet de budget sectoriel du ministère chargé de l’Administration de la Défense nationale pour 2022, les FAR ont dépensé 347 millions de dirhams, en 2020, pour l’acquisition de matériels, de consommables et de médicaments. Ces dépenses ont été de 64 millions de dirhams entre janvier et fin septembre 2021.

Dans le contexte de cette lutte, la médecine militaire a également initié 7 laboratoires d’analyses et de dépistage, qui ont en premier lieu servi les populations civiles avec plus de 845.000 tests PCR qui y ont été effectués depuis le début de la pandémie, jusqu’au mois de septembre dernier. L’armée a aussi déployé bon nombre d’hôpitaux de campagne, là où le besoin se faisait ressentir. A la fin du mois de septembre dernier, le nombre de ces structures a atteint 7 unités, totalisant 1.867 lits, dont 95 en réanimation.

L’armée a également soutenu la fabrication nationale des masques de protection, via les unités relevant de la Gendarmerie royale. Celles-ci ont produit pas moins de 7,7 millions de masques PFP2 et plus d’un million de masques chirurgicaux.

Rappelons que les éléments des FAR ont été mis à contribution, à maintes reprises, pour d’autres missions. Des milliers d’entre eux ont ainsi participé à des opérations de don du sang, afin de préserver les stocks nationaux. En ce qui concerne les tests cliniques pour les vaccins, près de 600 de ces éléments y ont pris part.

