Selon une étude marocaine portant sur 25.768 personnes, le vaccin anti-Covid de Sinopharm a un taux d’efficacité de 73% durant les neuf mois qui suivent l’administration de la deuxième dose. Les chiffres.

La première étude marocaine sur l’efficacité du vaccin anti-Covid de Sinopharm contre les cas graves du Covid-19 vient d’être publiée en préprint (n’a pas encore été certifiée par des pairs). Elle vise à estimer l'efficacité de ce sérum inactivé pour réduire le risque d'hospitalisation suite à une infection grave par le virus SARS-CoV-2 dans les neuf mois suivant la vaccination.

Cette étude, menée entre février et octobre 2021 auprès de 25.768 personnes, dont 47,2% sont des femmes et l’âge médian est de 62 ans, démontre qu’en fonction du temps écoulé après l’administration de la seconde dose, l'efficacité du vaccin varie. Ainsi, au cours du premier mois, cette efficacité était de 88%, contre 87% au cours des deuxième et troisième mois, 75% pendant le quatrième mois, 61% pendant le cinquième mois et 64% au-delà du sixième mois.

Il en ressort également que la protection vaccinale est restée élevée et stable au cours des trois premiers mois, mais a diminué de 20 points chez 64% de la population âgée de 60 ans et plus, par rapport à celle de la population plus jeune (84%). Cependant, l'efficacité globale de ce vaccin inactivé était de 73%, à tout moment après la seconde dose.

Pour les plus de 60 ans, l'efficacité du vaccin au cours du premier mois était de 80%, contre 85% au cours du deuxième, 87% au cours du troisième, 64% pendant le quatrième, 53% pendant le cinquième et 66% au-delà du sixième.

Quant aux moins de 60 ans, l'efficacité du vaccin au cours du premier mois était de 88%, contre 90% au cours du deuxième mois, 90% au cours du troisième, 84% pendant le quatrième, 72% pendant le cinquième et 70% au-delà du sixième mois.

Ainsi, l'efficacité du vaccin Sinopharm diminue en fonction du temps écoulé depuis la deuxième dose. Ceci s’explique, d’après les chercheurs, par la diminution de l'immunité induite par le vaccin au fil du temps, mais aussi par la mutation des variants qui génère un possible échappement immunitaire, ou une combinaison de ces deux facteurs et d'autres.

L’étude montre, par ailleurs, que l'efficacité du vaccin Sinopharm contre les hospitalisations sévères associées au Covid-19 a atteint un niveau maximum au cours du premier mois, et reste élevée et durable pendant les trois mois après la deuxième dose (87-90%), décline peu au quatrième mois (75%) et se stabilise autour de 60% au-delà du cinquième mois.

Efficacité vaccinale de Sinopharm contre les hospitalisations graves ou critiques associées au COVID-19 au fil du temps, selon le sous-groupe d'âge.

Les personnes âgées de 60 ans et plus présentent un déclin plus précoce et plus évident au-delà du troisième mois après la vaccination et ce, en raison de l'immunosénescence (altération progressive du système immunitaire liée à l'âge) et des comorbidités.

La population âgée est plus vulnérable et plus à risque d'épuisement immunitaire après une immunisation complète et mérite une attention particulière, insistent les chercheurs. Par conséquent, le maintien de la stabilité de leur protection, soit par une distanciation sociale continue, soit par une vaccination active, doit être une priorité.

La protection vaccinale dépend ainsi non seulement de l'efficacité du vaccin lui-même, mais également d’autres facteurs, tels que l'âge des individus et le temps écoulé depuis la dernière dose.