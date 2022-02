© Copyright : MAP

Après avoir stagné pendant deux semaines, le cumul hebdomadaire des décès recensés au Maroc a accusé une baisse de l'ordre de 18,61%, du 7 au 13 février, passant ainsi de 231 à 188 morts.

Au Maroc, la situation épidémique montre depuis trois semaines des signes encourageants. En effet, les cumuls hebdomadaires des décès, des nouveaux cas déclarés, des cas actifs et des nouvelles admissions en réanimation sont constamment en baisse, indiquant ainsi que la circulation du Covid-19 ralentit bel et bien sur le territoire national, mais une très grande prudence s'impose.

Autres indicateurs positifs: le pic des contaminations a été atteint au cours de la semaine du 17 au 23 janvier, au moment où celui des nouveaux cas graves a été atteint au cours de la période du 24 au 30 janvier.

Plus de tests ont été également effectués, au cours de la semaine écoulée, à savoir 112.749 (+6,65%), dépassant ainsi légèrement le seuil minimum de testing fixé par le ministère de la Santé, qui doit être de 112.560 par semaine. S’agissant du nombre total des tests antigéniques rapides qui ont été effectués au niveau des aéroports auprès des voyageurs de plus de six ans, au cours de cette semaine, après la réouverture de l’espace aérien, il s’élève à 96.893.

En ce qui concerne le nombre de cas hebdomadaires de Covid-19 recensé au Maroc, celui-ci a accusé une baisse de 50,01% passant ainsi de 15.848 cas sur la période du 31 janvier au 6 février, à 7.922 cas la semaine dernière (du 7 au 13 février).

Une tendance identique, à la baisse, est observée pour la moyenne des cas sur les sept derniers jours, témoin le plus fidèle de la tendance réelle des contaminations enregistrées. Celle-ci s'établit désormais à 1.132, contre 2.264, dimanche 6 février (-50%).

Idem pour le nombre de cas actifs qui continue de baisser, avec 16.014 personnes hier, dimanche 13 février 2022, contre 27.560 une semaine auparavant (-41,89%).

Le nombre des personnes guéries est quant à lui passé de 34.667 à 19.280, en baisse de 44,39%. Quant au taux d'occupation des lits réservés aux cas critiques, il se situe désormais à 9,80% contre 12,60%, une semaine auparavant (-22%). S’agissant du cumul hebdomadaire des nouvelles admissions en réanimation recensées au Maroc, celui-ci a accusé une baisse de 28,90%, passant ainsi de 616 à 438 cas.