Covid-19 au Maroc: 89 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 871 cas actifs

Un agent de santé effectue un test rapide Covid-19, dans un centre de test à Herrsching, dans le sud de l'Allemagne, le 5 juillet 2021.

Aucun décès, 89 nouveaux cas de contamination et 88 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 871, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.005 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.515 guérisons. En Tunisie, 8 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.799 cas de contamination, dont 29.266 décès et 1.133.608 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.417 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? L'émissaire spécial américain pour le climat, John Kerry, qui mène la délégation américaine à la conférence de l'ONU sur le climat en Egypte, a été testé positif au Covid, a annoncé vendredi soir sa porte-parole. Cette annonce intervient alors que se poursuivent à la COP27 de Charm el-Cheikh les difficiles négociations sur des textes finaux dans le dénouement desquelles les Etats-Unis doivent jouer un rôle majeur. Cette 27e réunion internationale sur le climat devait s'achever vendredi mais a été prolongée jusqu'à samedi pour tenter de sortir de l'impasse. «M. Kerry s'est placé à l'isolement après avoir été testé positif au Covid à Charm el-Cheikh. Il est pleinement vacciné avec rappel et ressent des symptômes légers», selon un communiqué de sa porte parole Whitney Smith. Le responsable «travaille par téléphone avec son équipe de négociation et ses homologues étrangers pour garantir une issue positive à la COP27», souligne le texte. De difficiles négociations se poursuivent pour tenter de régler les points les plus épineux toujours en suspens, notamment la compensation des dégâts déjà occasionnés par le changement climatique ou le sort des énergies fossiles. Covid-19 au Maroc: deux régions concentrent les deux tiers des cas positifs recensés la semaine dernière La pandémie a fait officiellement au moins 6.625.229 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.102.439), devant le Brésil (688.958), l'Inde (530.553) et la Russie (391.395). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami