Covid-19 au Maroc: 87 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 575 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

Un décès, 87 nouveaux cas de contamination et 43 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 575, alors que plus de 6,06 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 22 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 10 guérisons. Le pays totalise 265.562 cas de contamination, dont 6.872 décès et 178.198 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.674 guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Le directeur de l'OMS en Europe s'est inquiété du rebond épidémique actuellement observé sur le continent, pointant du doigt la levée trop rapide des mesures anti-Covid-19. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ont levé trop «brutalement» leurs mesures anti-Covid et se retrouvent confrontés à une nette remontée des cas sous l'effet du sous-variant BA.2, a déploré mardi l'Organisation mondiale de la santé. Lors d'une conférence de presse délocalisée en Moldavie, le directeur de l'OMS en Europe, Hans Kluge, s'est dit «vigilant» sur la situation épidémique actuelle sur le continent, tout en affirmant rester «optimiste». Le roi Harald de Norvège, 85 ans, a été testé positif au covid-19, a annoncé mardi le palais royal norvégien. Présentant des «symptômes légers», le roi Harald «sera absent pour maladie au cours des prochains jours», a indiqué la même source dans un communiqué. Jusqu'à son retour, son fils, le prince héritier Haakon, assurera l'intérim. Au trône depuis plus de trois décennies, le roi Harald avait dû se faire implanter une valve cardiaque artificielle en 2005, qui a été remplacée lors d'une intervention en 2020. Les autorités chinoises ont ordonné, mardi, le confinement de la ville Shenyang, capitale de la province du Liaoning (nord-est), dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de Covid-19. Les habitants de la ville doivent présenter un résultat négatif de test PCR de moins de 48 heures et un produire un laissez-passer spécial pour entrer et sortir de leur communauté résidentielle, a indiqué le centre de prévention et de contrôle de la pandémie de Covid-19 de la ville. Les habitants ruraux ont, quant à eux, besoin d'un laissez-passer pour entrer et sortir de leur village. Les autorités sanitaires locales ont lancé mardi une troisième série de dépistages à l'échelle municipale. La deuxième série de dépistages de masse menée samedi et dimanche derniers a permis d'identifier 45 cas positifs de Covid-19, ont indiqué les autorités municipales. Covid-19: les contaminations en France continuent de progresser sur une semaine Selon un bilan établi lundi, la ville de Shenyang a signalé 241 cas positifs locaux, dont 94 cas confirmés et 147 porteurs asymptomatiques. La Chine a comptabilisé plus de 41.000 infections au Covid-19 dans 28 provinces et régions entre le 1er et le 21 mars 2022. Des scientifiques de l'Institut de recherche médicale QIMR Berghofer d'Australie ont découvert de nouvelles preuves que le sang d'une personne ayant guéri du Covid-19 pourrait être utilisé pour protéger les personnes vulnérables. La recherche, publiée dans la revue PLOS Pathogens et diffusée mardi, a montré comment l'immunothérapie à base de cellules T pourrait être utilisée chez les personnes immunodéprimées. «Cette étude nous donne l'espoir de pouvoir développer une immunothérapie à base de lymphocytes T capable de traiter les multiples variants de Covid-19 chez les patients les plus malades», a déclaré le chercheur principal, Corey Smith. Le Japon a levé mardi l’état de quasi-urgence en vigueur dans 18 des 47 préfectures du pays, dont celles de Tokyo et d'Osaka, dans le cadre des efforts de lutte contre le Covid-19.. La décision de lever les mesures d’urgence, mises en œuvre depuis le 8 janvier dernier, intervient suite à la baisse du nombre des infections quotidiennes au nouveau coronavirus Compte tenu de la pression pesant sur le système de santé, le gouvernement avait décidé jeudi dernier de lever officiellement toutes les mesures d'urgence. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.105.133 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (998.840), devant le Brésil (657.363), l'Inde (516.574) et la Russie (364.901). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami