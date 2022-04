Covid-19 au Maroc: 74 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 773 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 74 nouveaux cas de contamination et 35 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 773, alors que plus de 6,17 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 3 guérisons. Le pays totalise 265.714 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.318 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.037.358 cas de contamination, dont 28.425 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.675 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.684 guérisons. Reprise des liaisons maritimes Maroc-Espagne: voici le protocole sanitaire temporaire décidé par le gouvernement Les Etats-Unis ont autorisé vendredi le «départ volontaire» de leurs diplomates non essentiels au consulat américain à Shanghai, en Chine, et ont recommandé aux Américains de ne pas se rendre sur place en raison du strict confinement imposé contre le Covid-19. Les familles de tout le personnel américain sont aussi autorisées à partir, précise le département d'Etat américain dans un communiqué. Un nouvel avertissement aux voyageurs américains recommande de «ne pas se rendre» à Shanghai, la capitale économique chinoise, «en raison des restrictions liées au Covid-19, notamment le risque de séparation entre les parentes et leurs enfants». Confrontée à la pire vague du virus en Chine depuis le début de l'épidémie, Shanghai est en confinement total ou partiel depuis deux semaines. En vertu de mesures sanitaires très strictes, les 25 millions de Shanghaïens sont contraints de rester chez eux. En France, le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19 a encore progressé vendredi mais le nombre de contaminations recensées en 24 heures baisse, selon les chiffres publiés vendredi par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillent actuellement 23.404 malades du Covid-19, contre 23.272 la veille et 22.066 une semaine plus tôt. Cette hausse ne se répercute toutefois pas dans les services de réanimation, qui traitent 1.554 patients atteints des formes les plus graves de la maladie. Un nombre quasi stable par rapport à celui de jeudi (1.572) et à celui de vendredi dernier (1.537). Le nombre de contaminations semble, lui, régresser. Pharmacies et laboratoires ont comptabilisé 148.768 cas positifs en 24 heures, contre 158.792 la veille. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Gouvernements et banques de développement ont formulé, vendredi, des promesses d'aides d'un montant total de 4,8 milliards de dollars pour permettre aux pays les plus pauvres l'accès aux vaccins anti-Covid. «Pour dire les choses simplement, tant que nous ne vaincrons pas partout le Covid-19, nous ne le vaincrons nulle part», a fait valoir le chancelier allemand Olaf Scholz en ouverture d'une conférence des donateurs en faveur du mécanisme international Covax pour l'accès aux vaccins. Au terme de cette conférence en ligne, organisée sous l'égide de l'Allemagne, du Sénégal et de l'Indonésie, les gouvernements des pays développés ont promis un total de 3,8 milliards de dollars d'aides. Pour leur part, les banques de développement, dont la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissements, doivent apporter un milliard supplémentaire. Le Covid en Afrique sud-saharienne, entre mythe et réalité La pandémie a fait officiellement au moins 6.198.682 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.011.665), devant le Brésil (661.182), l'Inde (521.686) et la Russie (371.169). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui