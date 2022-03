© Copyright : FADEL SENNA / AFP

3 décès, 72 nouveaux cas de contamination et 264 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.479, alors que plus de 5,9 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 9 mars

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 26 nouveaux cas infectés par le Covid-19, un décès et 28 guérisons. Le pays totalise 265.323 cas de contamination, dont 6.858 décès et 177.926 guérisons.

En Tunisie, 1.013 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 2.061 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.017.907 cas de contamination, dont 27.989 décès et 976.839 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination et 3 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.654 cas de contamination au Covid-19, dont 980 décès et 57.644 guérisons.

Le gouvernement autrichien a annoncé mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19, face à la moindre dangerosité du variant Omicron.

La loi était entrée en vigueur le 5 février, une mesure inédite dans l'Union européenne et qui avait suscité une forte opposition d'une partie de la population de 8,9 millions d'habitants. Les contrôles devaient débuter mi-mars, avec des sanctions variant de 600 à 3.600 euros.

La distribution des vaccins sur la planète reste «scandaleusement inéquitable», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

«Les fabricants produisent 1,5 milliard de doses par mois, mais près de trois milliards de personnes attendent toujours leur premier vaccin», s'est-il insurgé, en évoquant un «échec» dû à des «décisions politiques et budgétaires qui donnent la priorité à la santé des habitants des pays riches par rapport à la santé des habitants des pays pauvres».

Il s'agit là d'une «recette pour plus de variants, plus de confinements et plus de chagrin et de sacrifice dans chaque pays», a-t-il estimé.

La dirigeante de Hong Kong a reculé mercredi estimant que le dépistage massif du Covid-19 n'est pas une priorité, après avoir expliqué en février que ses plus de 7,3 millions d'habitants devraient subir trois tests obligatoires pour mettre fin à la vague de coronavirus la plus meurtrière pour la ville depuis le début de la pandémie.

Hong Kong, qui avait enregistré 12.000 cas de Covid-19 en deux ans de pandémie, est passé à plus de 500.000 cas depuis le début de la vague Omicron en janvier.

L'incertitude suscitée par les messages contradictoires du gouvernement a provoqué une ruée vers les rayons des supermarchés, tandis que des milliers de résidents étrangers ont fui la ville.

En France, après deux ans de crise, la santé psychologique des salariés «reste très dégradée», avec un burn-out toujours «extrêmement élevé» et «une fatigue pandémique», selon un sondage réalisé par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine et publié mercredi.

Selon cette enquête, 41% des salariés interrogés se disent en «détresse psychologique», dont 13% en détresse élevée. Les femmes et les jeunes de moins de 29 ans sont plus touchés.

Plus du tiers (34%) des salariés sont touchés par le burn-out, dont 13% de manière sévère, soit 2,5 millions de personnes.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.011.769 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 447 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11h GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (961.935), devant le Brésil (652.829) et l'Inde (515.355). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (517) et la Bosnie-Herzégovine (475).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.