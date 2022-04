© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 70 nouveaux cas de contamination et 75 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 699, alors que plus de 6,2 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du jeudi 14 avril

© Copyright : ministère de la Santé

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un nouveau cas infecté par le Covid-19. Le pays totalise 265.731 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.327 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, un cas de contamination et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.678 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.680 guérisons.

Le vaccin contre le Covid-19 de Valneva a été approuvé jeudi par le régulateur britannique des médicaments et produits de santé, la MHRA, une nouvelle rassurante pour le laboratoire franco-autrichien après la résiliation de son contrat avec le gouvernement britannique.

Valneva avait déjà reçu une autorisation pour l'utilisation en urgence de son vaccin VLA2001 au Royaume de Bahreïn, qui lui a acheté un million de doses. Son sérum est en cours d'examen par le régulateur européen.

C'est le sixième vaccin contre le coronavirus à être autorisé au Royaume-Uni, s'ajoutant à ceux d'AstraZeneca, Pfizer, Moderna, l'unidose Janssen (Johnson & Johnson), et Novavax.

Basé sur un virus inactivé, le vaccin de Valneva utilise une technologie classique, qui pourrait tenter des patients réticents aux nouveaux procédés tels que le recours à l'ARN messager.

Le Comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 a «été unanime» à estimer que ce n'était pas «le moment de baisser la garde», a déclaré mercredi son président, le docteur Didier Houssin. «La situation est loin d'être terminée concernant la pandémie de Covid-19», a déclaré le Français, lors d'un point de presse de l'Organisation mondiale de la santé à Genève.

Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donc maintenu l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS.

«Le temps n'est pas venu de la relaxation vis-à-vis de ce virus, pas de faiblesse dans la surveillance, les tests et le reporting, pas de laxisme dans les mesures de santé publiques et sociales et pas de démission s'agissant de la vaccination», a exhorté le président du comité d'urgence.

«Sur le Covid-19, nous avons de bonnes nouvelles», avait reconnu le docteur Tedros, dans ses remarques liminaires. «La semaine dernière, nous avons enregistré le plus bas nombre de morts du Covid-19 depuis les premiers jours de la pandémie», a-t-il déclaré, s'empressant d'ajouter que certains pays connaissaient toujours des pics d'infections ce qui met la pression sur leur système hospitalier.

Un vaccin contre le Covid-19 efficace contre de multiples variants d'ici à l'automne «est une possibilité, mais pas une certitude», a déclaré mercredi le patron du géant pharmaceutique américain Pfizer, Albert Bourla, lors d'un point de presse organisé par la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique.

«J'espère que d'ici l'automne -mais ce n'est pas une certitude-, nous pourrons avoir un vaccin» efficace «contre tout ce qui est connu pour le moment», a-t-il ajouté.

Pfizer et l'Allemand BioNTech ont mis au point l'un des premiers et plus efficaces vaccins contre le Covid-19 injecté pour la première fois au Royaume-Uni fin 2020, moins d'un an après que la maladie eut été détectée en Chine.

Ce vaccin à ARN messager -comme celui de Moderna- a vu son efficacité réduite face au variant Omicron du virus et ses sous-variants qui donnent le Covid-19, même s'il protège encore très efficacement contre les symptômes graves, les hospitalisations et la mort.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.213.624 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.014.0114), devant le Brésil (661.710), l'Inde (521.767) et la Russie (372.512).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.