Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat

Au Maroc, la situation sanitaire demeure toujours stable et contrôlée. Les seuils de vigilance ne sont pas encore dépassés et le taux de positivité hebdomadaire constaté dans les différentes régions du Royaume n’est pas préoccupant. A Casablanca, où cet indice est au plus haut point, il est de 3,5%.

Le niveau de transmission du virus SARS-CoV-2 est toujours faible au Maroc qui est désormais à la cinquième semaine de la troisième période inter-vague. Les seuils de vigilance ne sont pas encore dépassés, même si pour la deuxième semaine, le Royaume enregistre une discrète augmentation des cas (+75) et du taux de positivité hebdomadaire. Ce taux s’élève à 1,3% cette semaine contre 1% la semaine dernière. Une variabilité entre les régions a été observée allant de 0% dans la région de Guelmim-Oued Noun à 3,5% dans la région de Casablanca-Settat, selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Merabet. La Chine enregistre un pic de contaminations au Covid-19 En ce qui concerne les nouveaux cas de covidose grave ainsi que des décès, ils s’inscrivent dans une tendance baissière, en affichant ainsi les plus faibles valeurs enregistrées durant la phase de transmission communautaire. En tout, 16 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs contre 26 sorties après amélioration de l'état clinique et uniquement 3 décès ont été recensés. Selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Merabet, les deux prochaines semaines vont apporter plus de visibilité sur l'évolution de la circulation virale au Maroc. Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus, notamment dans les lieux de rassemblement, Tarawih, les endroits fermés, les administrations, les transports publics, les stades, entre autres.

Par Hajar Kharroubi