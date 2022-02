Covid-19 au Maroc: 645 nouvelles contaminations en 24 heures, 13 décès et 11.221 cas actifs

Un espace dédié à la réalisation des tests antigéniques à l'aéroport international de Marrakech-Ménara.

© Copyright : MAP

13 décès, 645 nouveaux cas de contamination et 1.372 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.221, alors que plus de 5,31 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 16 février © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 405 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 9 décès et 318 guérisons. Le pays totalise 262.570 cas de contamination, dont 6.753 décès et 175.366 guérisons. En Tunisie, 3.067 nouveaux cas de contamination, 13 décès et 6.473 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 971.460 cas de contamination, dont 27.233 décès et 904.339 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 nouveaux cas de contaminations ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.577 cas de contamination au Covid-19, dont 973 décès. Covid-19 au Maroc: 75,3% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La Nouvelle-Zélande a enregistré mercredi un nombre record de contaminations (1.160 nouveaux cas). Inspirés par les autoproclamés convois de la liberté canadiens, des manifestants anti-vaccins continuent de bloquer les rues autour du Parlement à Wellington. Ils se sont félicités du fait que la police, qui avait durci le ton mardi soir, n'ait pas réussi à les déloger. Le président chinois, Xi Jinping, a appelé les autorités de Hong Kong à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler une vague sans précédent de contaminations au variant Omicron, ont rapporté mercredi des journaux hongkongais pro-Pékin. Cette déclaration intervient un jour après que la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, a exclu un confinement total de la ville, à l'image de ce qui se fait en Chine. Les bébés nés de mères vaccinées durant leur grossesse ont environ 60% de risque en moins d'être hospitalisés pour Covid-19, selon une nouvelle étude américaine publiée mardi. Les chercheurs pensent que cette protection vient notamment d'un transfert d'anticorps contre le virus entre une mère enceinte et son bébé, via le placenta. Le gouvernement français a indiqué mercredi envisager la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants à la mi-mars, ainsi qu'un allègement du passe vaccinal à cette date, si la circulation du virus est très faible. Le ministre a cependant évoqué la perspective de conserver le masque dans les endroits qui sont très à risque, comme les discothèques, et là ce serait jusque fin mars, début avril. Éducation nationale: la tutelle recense les fonctionnaires qui ne sont pas triplement vaccinés contre le Covid-19 En effet, les discothèques rouvrent leurs portes ce mercredi en France. Manger du pop corn dans une salle de cinéma, un sandwich dans un stade ou un train, boire un verre debout au comptoir d'un bar ou assister à un concert, c'est également de nouveau possible. La Norvège a affiché une croissance de 4,2% l'an dernier, hors hydrocarbures, gommant totalement l'impact économique de la pandémie de Covid-19, selon des chiffres officiels publiés mercredi. La pandémie a fait officiellement plus de 5.836.026 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (925.560), devant le Brésil (639.689), l'Inde (509.872) et la Russie (342.383). Rapportés à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord. L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

Par Majda Benthami