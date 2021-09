© Copyright : MAP

Au 26 septembre 2021, à 16h30, un total de 1.817.546 adolescents, âgés de 12 à 17 ans, ont reçu leur première dose de vaccin. Explications et derniers chiffres.

Avec 1.817.546 premières doses administrées au 26 septembre 2021, le Maroc a vacciné 60,58% des 12-17 ans ciblés par une campagne de vaccination dédiée aux adolescents scolarisés, indique, dans une déclaration pour Le360, le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

"Dans le détail, 54% des élèves ont été vaccinés par Pfizer, tandis que 46% des adolescents se sont vus administrer le vaccin de Sinopharm. Et jusqu’à hier, 240.379 des 12-17 ans scolarisés, ciblés par cette opération de vaccination, ont reçu leur deuxième dose", ajoute ce membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

Le Dr Saïd Afif a appelé les parents et tuteurs des primovaccinés âgés entre 12 et 17 ans à accompagner leurs enfants aux centres de vaccination concernés pour bénéficier de la deuxième dose.

Celui qui est également président de la Fédération nationale de la santé et de la Société marocaine de pédiatrie insiste sur l’importance de cette deuxième dose, étant donné qu’elle n’est aucunement, d'un point de vue immunitaire, une simple répétition de la première. En effet, les études au sujet des vaccins anti-Covid-19 ont révélé que le corps sécrète beaucoup plus d’anticorps après la deuxième dose qu’après la première.

"La deuxième dose permet d’avoir une protection plus efficace contre le virus", explique-t-il, tout en précisant qu’il y a une déperdition de 3.000 à 4.000 doses de vaccins par jour étant donné que plusieurs personnes ratent, oublient ou refusent de se faire injecter contre le Covid-19 pour la deuxième fois.

Le Dr Saïd Afif rappelle que jusqu’à présent, le Maroc a reçu 54 millions de doses et que près de 18,4 millions affichent un schéma vaccinal complet.

"Nous avons donc de quoi vacciner 8,6 millions [de personnes, Ndlr]. Il s’agit d’un stock confortable. Nous appelons ainsi la population à se faire vacciner pour pouvoir atteindre prochainement l’immunité collective et reprendre une vie plus en moins normale en respectant les mesures barrières", conclut-il.

A titre de rappel, 700 centres ont été mis en place au niveau des établissements scolaires relevant de différentes régions du Royaume pour mener à bien cette opération de vaccination des 12-17 ans et garantir des conditions sûres pour le démarrage de l’année scolaire. Plus d’un millier de médecins, pour la moitié appartenant au ministère de la Santé, et le reste étant des spécialistes de la santé scolaire, ont été mobilisés.

Comme pour la vaccination des adultes, celle des adolescents est volontaire mais également soumise à l’accord des parents et tuteurs des enfants scolarisés, qui sont appelés à choisir entre les deux vaccins proposés par le ministère de la Santé, à savoir Sinopharm et Pfizer, dont l’expérience à l'étranger a démontré leur efficacité auprès de cette tranche d’âge.