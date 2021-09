© Copyright : Le360

Le Maroc s’apprête à recevoir de nouveaux lots des vaccins Sinopharm et Pfizer dans les jours à venir, a appris Le360 de Docteur Saïd Afif, membre du comité national de vaccination.

Tous les moyens sont mobilisés pour accélérer la campagne de vaccination et toucher une plus grande proportion de la population.

Ainsi, pas moins de 5 millions de doses du vaccin chinois de Sinopharm et 980.000 autres de celui américain développé par Pfizer/BioNTech seront livrées au Maroc dans les prochains jours, apprend-on du membre du Comité national de vaccination, le docteur Saïd Afif.

A ce jour, le Maroc possède un stock suffisant pour vacciner 27 millions de personnes, a ajouté la même source.

A hier, samedi 25 septembre, plus de 21,91 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 18,35 millions affichent un schéma vaccinal complet.