Une jeune fille reçoit, le 23 septembre 2021 à Fès, sa deuxième dose de vaccin anti-Covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination en faveur des élèves âgés entre 12 et 17 ans.

Au 24 septembre 2021, un total de 1.788.751 adolescents, âgés de 12 à 17 ans, ont reçu leur première dose de vaccin. Explications et derniers chiffres.

Le Maroc a entamé, le mardi 31 août 2021, une vaste campagne de vaccination anti-Covid-19 ciblant trois millions d'adolescents âgés de 12 à 17 ans scolarisés, dont 69.954 parmi eux ont d'ores et déjà pu recevoir leur première dose, hier, vendredi 24 septembre 2021.

Il s'agit, en tout, de 52,21% du total des personnes ayant reçu leur première dose du vaccin (133.966 personnes).

Quelque 66.844 adolescents scolarisés ciblés par cette opération de vaccination ont reçu hier leur deuxième dose, portant ainsi à 206.794 le nombre des adolescents affichant un schéma vaccinal complet.

Dans le détail, 54,21% des adolescents ont été (complètement) vaccinés par Pfizer, tandis que 45,79% des adolescents se sont vus administrer le vaccin de Sinopharm.

Avec 1.788.751 premières doses administrées au 22 septembre, le Maroc a vacciné 59,62% des 12-17 ans ciblés par sa campagne de vaccination dédiée aux adolescents scolarisés.

A titre de rappel, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat a annoncé aujourd’hui l’ouverture exceptionnellement de centres de vaccination dans la région, les 25 et 26 septembre, au profit des élèves dont l’âge varie entre 12 et 17 ans.

Ces élèves seront reçus samedi et dimanche aux centres de vaccination dans les directions provinciales de Hay Hassani, Ain Sebâa, Hay Mohammadi, Nouaceur, Ain Chock, Ben M’sik, Sidi Bernousi, Medyouna, Casablanca-Anfa, Mohammedia et Sidi Bennour.