© Copyright : DR

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a adressé une circulaire aux directeurs régionaux de la Santé et à ceux des Centres hospitaliers universitaires, portant sur la mise à jour du protocole de prise en charge des cas confirmés de Covid-19 chez l'enfant de 1 mois à 18 ans. Explications.

“Le contexte épidémique actuel de l'infection par le SARS-CoV-2 au Maroc est marqué par la progression rapide du variant Delta avec son haut niveau de transmission, expliquant la recrudescence du nombre de cas confirmés du Covid-19 dans la population en général et dans la population pédiatrique en particulier. Il a été constaté par conséquent une augmentation des cas confirmés chez cette population pédiatrique avec la prédominance des formes asymptomatiques et légères”, rappelle d'emblée ce document du ministère de la Santé.

C'est pourquoi, dans sa mission de mise en œuvre du Plan national de veille et de riposte à l’infection au nouveau coronavirus, le ministère de la Santé vient de mettre à jour son protocole de prise en charge des personnes contaminées par le Covid-19.

“Au vu de toutes ses nouvelles données et afin de mettre à la disposition des professionnels de la santé relevant des secteurs public et privé les directives nécessaires à une prise en charge précoce, de qualité et adaptée à l'enfant, la Direction de la population, appuyée par un groupe de travail composé d'experts en santé infantile relevant des Centres hospitaliers universitaires des secteurs public et libéral, a procédé à l'actualisation du protocole de prise en charge des cas de Covid-19 chez l'enfant de 1 mois à 18 ans édité par circulaire ministérielle n° DP 35 en date du 4 mai 2020”, indique le document.

Cette mise à jour a concerné la définition du cas confirmé de Covid-19 chez l'enfant, la classification des formes cliniques, les indications des examens complémentaires et les modalités thérapeutiques. Ainsi, un cas confirmé de Covid-19 “est un enfant chez qui un diagnostic a été confirmé par un test moléculaire PCR ou par un test antigénique rapide du Covid-19”, explique encore cette circulaire ministérielle.

Selon le nouveau protocole de prise en charge des enfants, l'hospitalisation n'est pas systématique. Elle est réservée aux formes sévères et modérées. De plus, l'imagerie thoracique par radiographie ou tomodensitométrie n'est pas systématique elle aussi.

Quant à l’usage du paracétamol, il est préféré pour le traitement de la fièvre ou la douleur en raison d'un meilleur profil d'innocuité que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. En outre, les antibiotiques sont indiqués en cas de suspicion de surinfection bactérienne ou de sepsis selon le protocole habituel (Amoxicilline ou Amoxicilline et acide clavulanique en première intention).

Pour les enfants sous corticostéroïdes systémiques, une antibiothérapie peut être prescrite en cas de nécessité. S’agissant du passage d'une forme clinique à une autre plus grave, il est désormais possible et imprévisible, ce qui nécessite une vigilance des parents et des professionnels de la santé.

Quant aux nourrissons de moins de 3 mois, ils doivent avoir une attention particulière. Ainsi, devant tout signe clinique même fortement évocateur du Covid-19, il faut d'abord chercher une infection bactérienne sous-jacente qui constitue une véritable urgence thérapeutique.

Selon le même document, le Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) est une nouvelle entité inflammatoire systémique chez l'enfant qui peut être associé ou survenir dans les suites d'une infection à SARS-CoV-2, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire en milieu pédiatrique hospitalier.

A noter que ce protocole ne couvre pas la période néonatale, les formes avec comorbidités et la prise en charge du Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique qui seront traités ultérieurement. Il est également susceptible d'être révisé en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique nationale et des connaissances scientifiques.

Voici le nouveau protocole de prise en charge des cas confirmés Covid-19 chez l'enfant de 1 mois à 18 ans.

© Copyright : Ministère de la Santé