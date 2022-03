Covid-19 au Maroc: 60 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 651 cas actifs

Une infirmière prépare une seringue d'un vaccin anti-Covid-19 au vaccinodrome de Bab Lamrissa, à Salé, le jeudi 25 octobre 2021.

Aucun décès, 60 nouveaux cas de contamination et 31 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 651, alors que plus de 6,14 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 31 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 11 guérisons. Le pays totalise 265.662 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.281 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contaminations et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: le Premier ministre israélien Naftali Bennett testé positif après sa rencontre avec Blinken L'OMS a exposé les trois chemins que pourrait emprunter la pandémie de Covid-19 cette année et le scénario du pire envisage un nouveau variant plus virulent que ceux qui ont déjà fait des millions de morts depuis plus de deux ans. Le scénario le plus probable aux yeux de l'organisation onusienne est toutefois moins dramatique. Il table sur une baisse graduelle de la gravité de la maladie provoquée par le virus, grâce à une meilleure immunité des populations. L'OMS a publié mercredi une version revisitée de son plan stratégique de lutte contre la pandémie. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espère bien que ce sera le dernier, alors que la maladie, qui a été d'abord détectée en Chine à la fin 2019, s'est répandue dans le monde entier faisant plus de 6 millions de morts, selon les chiffre officiels, mais sans aucun doute beaucoup plus, faute de comptabilité précise. Joe Biden a reçu mercredi sa deuxième dose de rappel du vaccin Pfizer contre le Covid-19, juste après avoir exhorté le Congrès à continuer de financer la lutte contre la pandémie. «Cela n'a pas fait mal du tout», a assuré le président américain, 79 ans, après avoir reçu son injection à la Maison Blanche devant les caméras et un groupe de journalistes. Il avait reçu sa première injection du vaccin Pfizer en décembre 2020, la seconde en janvier 2021, puis sa première dose de rappel fin septembre. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants «Des préparatifs insuffisants»: un haut responsable de Shanghai a concédé jeudi que la capitale économique chinoise n'était pas totalement prête à affronter l'actuelle flambée de Covid, qui force la ville à confiner ses 25 millions d'habitants. La métropole affronte sa pire vague de contamination depuis le début de l'épidémie. Le variant Omicron met à rude épreuve la stratégie nationale «zéro Covid» qui vise à tout faire pour empêcher de nouveaux cas. Les Shanghaïens habitant dans la partie est de la ville (Pudong) sont confinés à domicile depuis lundi matin et font l'objet d'un dépistage général. Ce confinement durera jusqu'à vendredi matin, date à laquelle l'ouest (Puxi) sera mis sous cloche. La nouvelle avait été annoncée au dernier moment, dimanche soir, provoquant un afflux d'habitants dans les commerces afin de s'approvisionner en produits alimentaires. Avec la demande, le prix des légumes a bondi cette semaine. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.162.003 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.006.445), devant le Brésil (659.570), l'Inde (521.169) et la Russie (368.377). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune