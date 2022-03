© Copyright : FADEL SENNA / AFP

2 décès, 60 nouveaux cas de contamination et 182 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 884, alors que plus de 5,95 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 12 mars

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 25 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 31 guérisons. Le pays totalise 265.391 cas de contamination, dont 6.861 décès et 178.008 guérisons.

En Tunisie, 364 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 1.362 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.028.717 cas de contamination, dont 28.031 décès et 981.311 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 1 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.657 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.648 guérisons.

Selon Santé publique France, le seuil des 140.000 décès liés au Covid-19 a été franchi vendredi, deux ans après le début de l'épidémie.

Deux ans presque jour pour jour après le premier confinement, les autorités françaises en effet dénombrent 140.029 personnes infectées par le Covid-19 et décédées à l'hôpital, en maison de retraite ou dans d'autres établissements médico-sociaux. La barre des 130.000 avait été dépassée le 27 janvier, ce qui signifie que la cinquième vague épidémique a emporté 10.000 malades en six semaines.

La pandémie de Covid-19 a arrêté de décroître cette semaine dans le monde, les contaminations repartant à la hausse tirées par la recrudescence de cas en Asie. Avec 1,59 million de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l'indicateur est de nouveau en hausse (+8% par rapport à la semaine précédente) après cinq semaines de décrue, selon un bilan de l'AFP. Les contaminations quotidiennes restent toutefois deux fois moins nombreuses que lors du pic de fin janvier (3,37 millions de cas quotidiens).

L'Asie et l'Océanie restent cette semaine les deux zones où la situation se détériore le plus, avec respectivement 27% et 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente. La situation continue en revanche de s'améliorer nettement dans la zone Etats-Unis/Canada (-30%), au Moyen-Orient (-27%) et dans la zone Amérique latine/Caraïbes (-12%).

Sur le plan mondial, le nombre de décès quotidiens poursuit sa décrue (-12%, 6.700 morts par jour). Les Etats-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 1.165 par jour cette semaine, devant la Russie (700) et le Brésil (501). En proportion de la population, le territoire ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée est Hong Kong (23,8 morts pour 100.000 habitants), très loin devant la Lituanie (6,0) et le Danemark (5,5).

Confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine a dû se résoudre vendredi à confiner la grande ville de Changchun, dans le nord-est du pays. Dans cette ville de neuf millions d'habitants, seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population.

Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi'an (nord) et de ses 13 millions d'habitants à la fin de l'année dernière. La Chine a aussi annoncé qu'elle allait introduire l'usage de tests antigéniques rapides du Covid-19 pour la première fois.

L'Allemagne se trouve dans une situation sanitaire «critique» en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, a mis en garde vendredi le ministre de la Santé, misant toujours sur la vaccination obligatoire.

L'Allemagne, qui prévoit d'assouplir nombre de restrictions à partir du 20 mars, a enregistré vendredi plus de 250.000 nouveaux cas de Covid-19 et le taux d'incidence sur sept jours dépasse les 1.400. «Le nombre de cas et l'incidence augmentent à nouveau (...). Dans de nombreux districts, l'incidence est toujours supérieure à 2.000, voire à 2.500», a abondé Lothar Wieler, directeur de l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Le gouvernement du Kenya a annoncé vendredi la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux publics, dans le cadre d'un assouplissement des restrictions liées au Covid-19 en vigueur depuis deux ans. Cette annonce intervient alors que le taux de contamination au coronavirus dans ce pays d'Afrique de l'Est est inférieur à 1% depuis un mois, a souligné le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

«Le port obligatoire de masques faciaux dans les espaces publics ouverts est désormais levé», a déclaré Mutahi Kagwe dans un communiqué, tout en encourageant la poursuite de l'utilisation de masques lors d'évènements en intérieur et la distanciation sociale dans les lieux publics.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.026.306 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 451 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (965.464), devant le Brésil (654.086), l'Inde (515.714) et la Russie (359.585). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (518) et la Bosnie-Herzégovine (476).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.