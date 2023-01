Covid-19 au Maroc: 6 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 297 cas actifs

Près de 95% de la population-cible a été vaccinée contre le Covid-19 dans la province d'Azilal.

Aucun décès, 6 nouveaux cas de contamination et 20 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 297, alors que plus de 6,87 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

© Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Aucun cas de contamination n’a été enregistré et aucun décès n’a été déploré, selon le dernier bilan arrêté. Le pays totalise 271.254 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.664 guérisons. En Tunisie, 13 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.645 cas de contamination, dont 29.285 décès et 1.134.465 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.429 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Près de 90% des habitants du Henan, l'une des provinces les plus peuplées de Chine, ont été contaminés par le Covid-19, a affirmé lundi un responsable des autorités sanitaires régionales, au moment où le pays fait face à un rebond sans précédent de cas positifs.

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé le mois dernier l'essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus. Cinquième vague de Covid-19 au Maroc: ce qu’il faut retenir Le nombre de malades a connu dans la foulée une croissance exponentielle, tandis que le système de santé se retrouve submergé de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l'afflux de corps. Au Henan, troisième province la plus peuplée de Chine, 89% de la population avait été contaminée par le Covid à la date du 6 janvier, a déclaré un responsable des autorités sanitaires locales, Kan Quancheng. Sur la base de ce pourcentage, quelque 88,5 millions de personnes auraient ainsi déjà contracté le Covid, sur les près de 100 millions d'habitants que compte la province. Le nombre de visites médicales pour de la fièvre a atteint un pic le 19 décembre et s'affiche depuis au Henan en baisse continue, a précisé devant la presse le responsable. Les autorités s'attendent à une nouvelle vague de contaminations durant le Nouvel An lunaire (le 22 janvier cette année), au moment où des millions de Chinois des villes auront regagné les zones rurales pour se réunir en famille. A l'approche des célébrations, plus de 34 millions de trajets avaient été enregistrés samedi au premier jour de la plus grande migration de l'année en Chine, selon des chiffres officiels. Pourquoi la vague de Covid en Chine inquiète La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, n'a enregistré depuis la levée des restrictions sanitaires en décembre que 30 décès dus au Covid, malgré une vague de contaminations sans précédent dans le pays. Des chiffres qui ne reflètent pas la situation pour bon nombre d'experts et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Chine a révisé en décembre ses critères pour la comptabilisation des victimes du Covid. Désormais, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au coronavirus sont incluses dans les statistiques. Ce changement de méthodologie signifie qu'un grand nombre de décès ne seront désormais plus répertoriés comme étant dus au Covid. En dépit du rebond épidémique, la Chine a levé dimanche l'obligation de quarantaine à l'arrivée sur son territoire depuis l'étranger. Un test PCR est cependant toujours exigé et les visas touristiques restent suspendus depuis bientôt trois ans. La pandémie a fait officiellement au moins 6.714.262 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.121.097), devant le Brésil (694.909), l'Inde (530.721) et la Russie (394.121). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami