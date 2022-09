Covid-19 au Maroc: 6 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 157 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 6 nouveaux cas de contamination et 18 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 septembre 2022, alors que plus de 6,79 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination, aucun décès et 6 guérisons. Le pays totalise 270.609 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.244 guérisons. En Tunisie, 339 cas de contamination, 3 décès et 1.198 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.163 cas de contamination, dont 29.243 décès et 1.131.730 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.784 cas de contamination, dont 994 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques La métropole chinoise de Chengdu (sud-ouest) lève progressivement à partir de lundi un confinement anti-Covid qui avait entraîné la fermeture d'écoles et de commerces, les habitants étant bloqués chez eux depuis plus de deux semaines. Capitale de la province du Sichuan, la ville peuplée d'environ 21 millions de personnes est la plus grande du pays à avoir fait l'objet d'un confinement depuis celui de la capitale économique Shanghai en avril-juin. Les administrations publiques, les transports en commun et les entreprises, à l'arrêt depuis le 1er septembre, peuvent reprendre leur activité. Les écoles vont rouvrir progressivement. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Toute personne souhaitant entrer dans un lieu public (bureau, immeuble d'habitation, centre commercial, salle de sport, piscine, etc.) devra toutefois présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Une mesure similaire à celle appliquée dans d'autres grandes villes comme Pékin et Shanghai. Aucun nouveau cas positif n'a été rapporté lundi à Chengdu. Le président américain Joe Biden a affirmé que la pandémie de Covid-19 était terminée aux Etats-Unis, lors d'une interview diffusée dimanche. «La pandémie est terminée, nous avons encore un problème avec le Covid, on consacre beaucoup de travail à ce dossier..., mais la pandémie est terminée», a déclaré le dirigeant à la chaîne CBS. «Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque, et tout le monde a l'air en plutôt bonne forme», a-t-il affirmé. «Donc, je pense que c'est en train de changer.» La pandémie a fait officiellement au moins 6.526.150 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.078.018), devant le Brésil (685.258), l'Inde (528.273) et la Russie (385.837). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.



Par Majda Benthami