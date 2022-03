© Copyright : MAP

3 décès, 56 nouveaux cas de contamination et 110 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 827, alors que plus de 5,95 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 19 nouveaux cas infectés par le Covid-19, un décès et 23 guérisons. Le pays totalise 265.410 cas de contamination, dont 6.862 décès et 178.031 guérisons.

En Tunisie, 511 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 651 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.228 cas de contamination, dont 28.046 décès et 981.962 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 1 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.657 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.648 guérisons.

Des millions de personnes étaient confinées dimanche à travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en deux ans de cas quotidiens de coronavirus, mais la politique «zéero covid» entraîne lassitude des populations et interrogations sur son bien-fondé.

En raison d'un pic de cas à travers le pays, les quartiers d'habitation étaient bouclés un à un à Shanghai, métropole la plus peuplée de Chine, ainsi que des écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux.

Les autorités ont également déclaré dimanche que les gens ne pouvaient pas quitter ou entrer dans la ville sans un test négatif des dernières 48 heures.

Dans le centre technologique du sud, Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, 17 millions de personnes ont été placées dimanche en confinement après le signalement de 66 nouveaux cas, de même que des villes entières du nord-est, au moment où presque dix-neuf provinces luttent contre des foyers locaux dus aux variants Delta et Omicron.

Le laboratoire franco-autrichien Valneva prévoit de livrer en Europe les premières doses de son vaccin contre le Covid-19 au deuxième trimestre 2022, a indiqué l'entreprise.

Ce vaccin est «actuellement le seul candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le Covid-19 en développement clinique en Europe», souligne Valneva.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.026.306 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 451 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (967.158), devant le Brésil (654.945), l'Inde (515.714) et la Russie (359.585). Mais rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 641 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (518) et la Bosnie-Herzégovine (476).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Selon une étude publiée dans la revue The Lancet, la pandémie de Covid-19 aurait provoqué plus de 18 millions de morts dans le monde entre début 2020 et fin 2021.