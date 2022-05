© Copyright : MAP

Zéro décès, 55 nouveaux cas de contamination et 76 guérisons ont été confirmés dans le Royaume les 6 et 7 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 280, alors que plus de 6,27 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations... Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 265.791 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.361 guérisons.

En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 13 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 1.026.756 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 12 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.719 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada a confirmé que les femmes enceintes infectées et non vaccinées contre le Covid-19 présentent plus de risques associés à la maladie que celles qui ont reçu le vaccin.

Les résultats de l'étude, publiés dans le Journal of the American Medical Association, montrent «des conséquences plus sévères chez les femmes enceintes comparativement à celles qui ne sont pas enceintes, avec des taux d'hospitalisation et d'admission en unité de soins intensifs significativement plus élevés», a expliqué l'auteure principale de l'étude, Dr Deborah Moneyla Dre Money.

Les chercheurs ont découvert que les femmes enceintes et infectées par le Covid-19 étaient 2,65 fois plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation et 5,46 fois plus à risque d'être admises en unité de soins intensifs que les femmes du groupe de référence.

Ils ont également constaté des taux un peu plus élevés de naissances prématurées chez les femmes infectées par le Covid-19 et non vaccinées et que le risque de naissance prématurée augmentait à 11% chez les femmes enceintes infectées, comparativement à 6,8% chez les femmes enceintes n'ayant pas contracté le virus.

Les Jeux asiatiques, grande compétition sportive qui devait se dérouler en septembre en Chine, ont été reportés à une date non précisée, a annoncé vendredi la télévision publique chinoise en pleine flambée épidémique.

La Chine fait actuellement face à un regain de cas de Covid-19 qui touche à des degrés divers plusieurs provinces.

Les compétitions devaient se tenir à Hangzhou (est), à moins de 200 km au sud-ouest de Shanghai, ville de loin la plus touchée par la récente flambée épidémique et où la population est confinée depuis début avril.

Environ 70% des infections liées aux soins de santé dans le monde peuvent être évitées grâce à la prévention, a fait valoir vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains.

«La pandémie de Covid-19 et d'autres grandes épidémies récentes ont montré à quel point les établissements de santé peuvent contribuer à la propagation des infections, nuisant aux patients, au personnel de santé et aux visiteurs, si l'on n'accorde pas suffisamment d'attention à la prévention et à la lutte contre les infections», a averti l'OMS dans son Rapport mondial sur la prévention et la lutte contre les infections.

«La pandémie de Covid-19 a mis en évidence de nombreux défis et lacunes en matière de contrôle et de prévention des infections (CPI) dans toutes les régions et tous les pays, y compris ceux qui avaient les programmes les plus avancés», a déclaré le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par un communiqué.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.275.020 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.024.386), devant le Brésil (664.143), l'Inde (524.024) et la Russie (376.828).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.