Covid-19 au Maroc: 508 nouvelles contaminations en 24 heures, 15 décès et 9.355 cas actifs

Dès leur arrivée, comme ici le 7 février 2022 à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, les voyageurs sont tenus d'effectuer un test antigénique à résultat rapide.

15 décès, 508 nouveaux cas de contamination et 1.333 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 9.355, alors que plus de 5,43 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 18 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 375 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 323 guérisons. Le pays totalise 263.369 cas de contamination, dont 6.772 décès et 176.027 guérisons. En Tunisie, 5.398 nouveaux cas de contamination, 33 décès et 4.542 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 979.612 cas de contamination, dont 27.375 décès et 914.534 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 9 nouveaux cas de contaminations et 2 décès ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.593 cas de contamination au Covid-19, dont 975 décès. Covid-19 au Maroc: 75,3% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées Six pays d'Afrique ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager (ARNm), en tant que premiers bénéficiaires du programme mondial de l'OMS de production de ces vaccins. L'Afrique du Sud, l'Egypte, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé afin de permettre au continent africain, qui a souffert d'un accès restreint aux vaccins anti-Covid-19, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. Les autorités sud-coréennes ont annoncé vendredi un allègement des restrictions anti-Covid-19, craignant des dommages économiques trop importants si elles étaient maintenues en l'état, alors même que le pays a franchi pour la première fois la barre des 100.000 cas quotidiens. La police canadienne a procédé jeudi soir à de premières arrestations ciblées de meneurs du mouvement anti-mesures sanitaires qui bloque les rues d'Ottawa depuis bientôt trois semaines, une contestation qui n'a plus rien de pacifique selon le Premier ministre, Justin Trudeau. Pour la première fois depuis le début du mouvement, des groupes de policiers s'étaient positionnés en masse jeudi dans les rues d'Ottawa face aux contestataires et aux centaines de camions bloquant les rues. Covid-19 au Maroc: voici le taux de couverture vaccinale, par tranche d'âge De nombreux travailleurs domestiques à Hong Kong ont été abandonnés par leurs employeurs, certains devant dormir dehors ou se voyant refuser l'accès aux soins après avoir contracté le Covid-19, alors que la ville traverse sa pire flambée épidémique en deux ans, ont dénoncé vendredi des organisations caritatives. Les autorités de Hong Kong préparent des plans en vue de soumettre la totalité des 7,5 millions d'habitants de la ville à un test de dépistage obligatoire du Covid-19, a annoncé vendredi la cheffe de l'exécutif du territoire, Carrie Lam. La désignation du prochain chef de l'exécutif, initialement prévue en mars, a été reportée au 8 mai en raison de la flambée de l'épidémie. Des villes chinoises offrent des milliers d'euros de récompense pour tout indice sur les entrées illégales en provenance de Hong Kong, après la découverte de clandestins testés positifs au coronavirus en Chine continentale. Covid-19 au Maroc: après avoir stagné pendant deux semaines, la courbe des décès entame sa décrue La pandémie a fait officiellement plus de 5.860.577 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (931.741), devant le Brésil (641.902), l'Inde (510.905) et la Russie (343.957). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord. L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

Par Majda Benthami