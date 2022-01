Covid-19 au Maroc: 5 décès en 24 heures, 5.618 nouvelles contaminations et 18.152 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait son escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

5 décès, 5.618 nouveaux cas de contamination et 1.485 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 18.152, alors que plus de 22,95 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 421 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 266 guérisons. Le pays totalise 219.953 cas de contamination, dont 6.303 décès et 151.095 guérisons. En Tunisie, 2.275 nouveaux cas de contamination, 18 décès et 329 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 731.077 cas de contamination, dont 25.606 décès et 697.222 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 825 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 55 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 43.497 cas de contamination au Covid-19, dont 39.381 guérisons et 874 décès. Covid-19: autorisé par le Maroc, le Monulpiravir ne sera pas prescrit à tout le monde Le président français Emmanuel Macron a suscité un tollé au Parlement après avoir affirmé dans une interview vouloir «emmerder» les non-vaccinés. «Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout», a clamé le chef de l'Etat dans un entretien au quotidien Le Parisien. Des propos qui ont conduit à une nouvelle suspension de séance à l'Assemblée, où le gouvernement peine à faire adopter un texte remplaçant le passe sanitaire par un passe vaccinal pour lutter contre le Covid-19. Le gouvernement français a décrété l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, territoires d'Outre-mer où «sous l’effet du variant Omicron, la circulation de la Covid-19 connaît une augmentation considérable», selon un décret présenté mercredi en Conseil des ministres. Le texte affirme que «compte tenu des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de leur population, la vague épidémique actuelle de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril (...) la santé de la population». Toujours en france, le musée du Louvre a encore vu sa fréquentation souffrir en 2021, affichant un repli de 70% par rapport à 2019 malgré une nette reprise en fin d'année, selon des chiffres annoncés mercredi. Le plus grand musée du monde, fermé du 1er janvier au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire, a accueilli 2,8 millions de visiteurs, soit 100.000 de plus qu'en 2020. Covid-19 au Maroc: un premier décès dû au variant Omicron Hong Kong a interdit mercredi toute arrivée de voyageurs par avion en provenance de huit pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Parmi les autres mesures annoncées figurent l'interdiction des évènements publics de grande ampleur et la fermeture de 15 types de commerces, dont les bars, les boîtes de nuit, les salles de sport et les salons de beauté. En Chine, la ville de Zhengzhou (centre) a entamé mercredi le dépistage de ses 13 millions d'habitants après quelques cas de Covid et la métropole confinée de Xi'an a annoncé, pour sa part, la maîtrise d'un récent foyer d'infection. Alors que le nombre de nouveaux malades dans le pays avait atteint ces dernières semaines des niveaux jamais vus depuis mars 2020 (entre 100 et 200), un reflux semble s'être amorcé, le ministère de la Santé annonçant mercredi seulement 91 nouveaux cas. La dérogation médicale accordée à Novak Djokovic pour qu'il participe à l'Open d'Australie de tennis (17-30 janvier) suscite des réactions indignées dans le pays, où le Premier ministre a menacé de renvoyer le Serbe «par le premier avion» si cette exemption n'était pas justifiée. Muet sur son statut vaccinal, le N°1 mondial laissait planer le doute, depuis des mois, sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie. Covid-19 au Maroc: les semaines à venir seront difficiles, affirme un expert Israël a annoncé mercredi avoir enregistré près de 12.000 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures, un nouveau record de contaminations depuis le début de la pandémie. Le Pérou est confronté à une troisième vague de Covid-19 à la suite d'une hausse des contaminations liée aux fêtes de fin d'année, a annoncé le gouvernement. «Au cours du mois de décembre, les cas de coronavirus ont doublé à Lima et ont augmenté de plus de 50% au niveau national», a indiqué le ministre de la Santé qui doit proposer mercredi au Conseil des ministres d'adopter de nouvelles restrictions. La pandémie a fait au moins 5.456.207 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 830.284 morts, suivis par le Brésil (619.384), l'Inde (482.551) et la Russie (313.015). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

