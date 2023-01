Covid-19 au Maroc : 45 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 354 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 45 nouveaux cas de contamination et 42 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 06 et 07 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 354, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.250 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.658 guérisons. En Tunisie, 13 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.645 cas de contamination, dont 29.285 décès et 1.134.465 guérisons depuis mars 2020. Covid-19: le Maroc autorise l'utilisation de Convidecia Air, un vaccin chinois, à inhaler par voie nasale En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.429 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. C'est aussi une des préconisations européennes, face à l'importante vague épidémique chinois de Covid-19. Mercredi 4 janvier, l'Union européenne (UE) a incité ses 27 États membres à «tester les eaux usées des aéroports accueillant des vols internationaux et celles des avions arrivant de Chine». Cela vient s'ajouter à d'autres recommandations adressées ce mercredi, comme l'exigence d'un test négatif de moins de 48 heures au départ de Chine. Il revient désormais à chaque État membre de mettre en application ces mesures. Pour l'heure, la Belgique et l'Allemagne sont les seuls pays européens à avoir mis cela en place. «Il s'agit, [ici], d'isoler les eaux usées des vols en provenance de Chine», rapporte le quotidien belge Le Soir . Si on élargit à l'échelle internationale, l'Australie, le Canada ou encore la Malaisie analysent les eaux usées des avions en provenance de Chine. Selon certains médias américains, les États-Unis pourraient suivre. Pourquoi la vague de Covid en Chine inquiète De son côté, la France n'a pas recours à cette mesure dans les avions et les aéroports. À compter de ce jeudi 5 janvier, les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif de moins de 48 heures lors du départ et des tests PCR aléatoires sont réalisés à l'arrivée. Concrètement, des échantillons des eaux usées sont récupérés lors de l'atterrissage de l'avion. Ensuite, ceux-ci sont envoyés dans des laboratoires où des traces de Covid-19 sont recherchées. Une fois le virus détecté, son génome est séquencé afin d'identifier le variant en question. Et donc de repérer un éventuel variant inconnu en Europe. Il est aussi possible de recueillir les eaux usées de l'ensemble d'un aéroport international, mais cela ne permettrait pas d'affirmer si un éventuel nouveau variant provient de Chine ou non. La pandémie a officiellement fait au moins 6.710.481 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.121.059), devant le Brésil (694.823), l'Inde (530.718) et la Russie (394.035). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami