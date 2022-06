© Copyright : MAP

Deux décès, 4.003 nouveaux cas de contamination et 2.021 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 25.438 , alors que plus de 6,55 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination et 8 guérisons. Le pays totalise 266.073 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.526 guérisons.

En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 108 cas de contamination et 8 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.677 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.300 guérisons.

Le gouvernement américain a annoncé mercredi avoir acheté 105 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de l'alliance Pfizer-BioNTech en prévision de l'automne aux Etats-Unis.

Le contrat, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, inclut les différents dosages pour les bébés, les jeunes enfants et les adolescents/adultes.

Il pourrait également comporter des versions spécifiquement développées contre le variant Omicron, ainsi que l'a recommandé mardi au gouvernement un panel d'experts.

Les livraisons doivent débuter à la fin de l'été et se poursuivre durant les mois suivants, ont annoncé les entreprises.

L'accord, signé avec les ministères de la Défense et de la Santé, comprend l'option d'acheter jusqu'à 300 millions de doses.

En France, le nombre de tests a «de nouveau» franchi la barre des deux millions en une semaine, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé, illustrant l'accélération de la septième vague de l'épidémie de Covid.

Avec plus de 2,1 millions de tests PCR et antigéniques validés entre le 20 et le 26 juin contre plus de 1,6 million la semaine précédente, «la hausse du nombre de tests s’accentue», indique la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué.

Tombé à un peu plus d'un million fin mai, le nombre de tests ne cesse de remonter depuis, un peu plus nettement chaque semaine. Si le nombre de tests est en hausse «pour l’ensemble des tranches d’âge», il reste nettement plus marqué chez les moins de 16 ans (+49%).

Cette hausse des tests suit le fort rebond de l'épidémie de ce début d'été. Près de 125.000 nouveaux cas ont été comptabilisés mercredi soir par Santé publique France, 57% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril.

La Corée du Sud a approuvé, mercredi, l'utilisation du SKYCovione, le premier vaccin du pays contre le Covid-19 développé par SK Bioscience Co.

Le ministère de la Sécurité des denrées alimentaires et des médicaments a annoncé avoir autorisé l'usage du SKYCovione, aussi connu sous le nom de GBP510.

Cette autorisation intervient après des consultations du Comité d'inspection finale suite à une recommandation d'approbation de l'article du Comité central d'examen pharmaceutique du ministère.

Le SKYCovione est le premier vaccin développé dans le pays à avoir achevé avec succès toutes les trois phases d'essais cliniques.

SK Bioscience a effectué des essais cliniques de phase 3 sur quelque 4.000 adultes de six pays, à savoir la Thaïlande, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine, les Philippines et la Corée du Sud.

Il s'agit d’un vaccin à protéine recombinante basé sur de nouvelles nanoparticules à deux composants qui peut maximiser l'effet immunitaire.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.356.207 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.042.291), devant le Brésil (671.194), l'Inde (525.116) et la Russie (381.056).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.